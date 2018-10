Ben jij gek op kattenfilmpjes? Dan wil je dit ook echt even zien

Kattenplaatjes, kattenfilmpjes, er is iets met katten wat uitermate fascinerend is. Of ze nou miauwen, krabben of in een doos bivakkeren, met hun majestueuze houding laten katten keer op keer zien dat ze overal lak aan hebben. Kun jij geen genoeg krijgen van katten? Dan is het tijd voor the next level: de hitmusical van Cats komt naar Nederland.

En dat is héél leuk nieuws. Niet alleen omdat de katten van het verhaal formidabel door de acteurs worden uitgebeeld (écht, probeer maar eens zo sierlijk een kat na te doen), maar ook omdat deze musical uitvoering een hele bijzondere uitvoering is. Het is namelijk de eerste keer dat Nederland zal worden aangedaan door de internationale cast van de Londense West End show. Ook wel de productie waar het legendarische succes van Cats ooit begonnen is.

De eerste Cats voorstelling

Op 11 mei 1981 vond namelijk de eerste voorstelling van Cats plaats in West End, Londen. Het bleek een groot succes, want een jaar later maakte de show zijn debuut op die andere beroemde musical boulevard: Broadway. Met meer dan 8.000 optredens in Londen en meer dan 7.000 optredens in New York, is Cats de langstlopende musical ooit op Broadway en Londen geweest.

Jij kunt erbij zijn

En nu komt voor het eerst de originele Engelstalige versie naar ons land. Het is een bijzondere jubileum tour langs 4 theaters, omdat het verleden jaar 30 jaar geleden was dat de katten voor het eerst de harten van het Nederlandse publiek veroverden. En je raadt het al, ook voor niet-kattenliefhebbers is deze musical een bijzondere ervaring. De voorstelling loopt van 20 december tot en met 13 januari, waardoor dit het perfecte familie-uitje tijdens de kerstvakantie is. En om het nog leuker te maken: ontvang nu €20,00 korting op een kaartje (actie geldig t/m 31 oktober 2018 over geselecteerde voorstellingen) via VIVA’s voordeelpagina.

