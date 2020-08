Anouk Drayer: ‘Ik heb lange tijd obsessief gespaard’

View this post on Instagram

Het Mind Your Own Business traject via een Instacursus. De content die ik voor het Mind Your Own Business traject heb ontwikkeld heb ik vertaald naar een Instagramcursus, ben helemaal enthousiast (stuiter stuiter). In de cursus leer je: 👉een bedrijf te realiseren dat past bij JOUW ambities 👉 een super sterk aanbod te maken voor jouw doelgroep en dit easy te verkopen (zonder de sleezy verkoper te zijn) 👉nieuwe ideeën en businessmodellen uitwerken 👉hoe je van al je ideeën een sterk aanbod maakt 👉Je omzetdoel kraakhelder te krijgen Wat krijg je: 👉5 modules met 100en stories 👉factsheets om opdrachten in te maken 👉live Q&A momenten Hoe werkt het? 👉Je kunt je via de link in mijn bio je inschrijven vanaf 5 juli tot 31 augustus (LET OP! Hoe eerder je inschrijft hoe langer je toegang hebt tot de inhoud en hoe meer live Q&A momenten je hebt!) 👉Tot eind september kun je alle stories en inhoud bekijken 👉Na het kopen van je kaartje doe je een volgverzoek op het cursusaccount: @mindyourownbusiness_cursus vermeld bij het kopen van je kaartje je insta account anders kunnen we je niet toelaten Kosten van deze instagramcursus € 97,-