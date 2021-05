Bewezen: van dit lekkere gerecht ga je harder werken

De meeste mensen zijn dol op lekker eten, maar of ze er ook harder van gaan werken? Dat zou je niet denken. Toch blijkt er uit een onderzoek dat er wel degelijk een gerecht is waar mensen harder van gaan werken, namelijk pizza.

Dus als je nog een goed excuus nodig hebt om er een te bestellen…

Harder werken pizza

Dan Ariely is een Amerikaanse professor en auteur. In zijn boek Playoff: The Hidden Logic That Shapes our Motivations deed hij een onderzoek naar beloningen en wat deze doen voor je productiviteit. Hij ging langs bij een fabriek en verdeelde daar vervolgens de werknemers in twee groepen. De eerste groep kreeg een complimentje of zelfs een loonsverhoging van dertig dollar, de andere groep kreeg simpelweg een stuk pizza.

Productiviteit

En wat bleek? De groep werknemers die beloond werden met een stuk pizza waren veel productiever. De andere groep die een loonsverhoging kreeg was niet alleen een stuk minder productief, ze presteerde de dag erna ook veel slechter. Nu is het natuurlijk niet ideaal voor je gezondheid om elke keer beloond te worden met een stuk pizza, maar misschien kun je wel aan je baas vragen om zo’n lekker stukje pizza. Bon appétit!

Bron: Ze.nl | Beeld: Getty Images