Gelinde is de zielige verhalen van collega Kiki spuugzat. Ze is geen maatschappelijk werkster. Subtiele hints dat Kiki niet zo over haar privé moet uitwijden, komen niet over. Dus verzint Gelinde een drastischer maatregel…

Gelinde:

‘Soms zitten we de halve ochtend over haar scheiding te praten! Ik wil gewoon aan het werk. Je kunt best even een praatje maken over het nieuws of als je uit bent geweest. We zijn allebei fan van The Bold, en Ridge en Liam en komen elke dag wel een keertje langs in onze gesprekken. Maar sinds zij in scheiding ligt, krijg ik dagelijks een uitgebreid overzicht van de stand van zaken. Wat hij haar nu weer heeft aangedaan, hoe de kinderen eronder lijden, dat de mediator partijdig is. Sommige dingen vertelt ze wel tien keer. En steeds maar vragen hè. Wat vind jij, Gelinde, wat zal ik doen, hoe zie jij dat, vind je dat ik het goed heb aangepakt? Dan denk ik, kom op meid, je hebt een academische titel, neem je eigen beslissingen. Toen ik voorstelde dat ze eens met een psycholoog moest praten, zei ze met een knipoog: ‘Ik heb jou toch?’ Ik wil geen ruzie, dus ik zei vriendelijk dat ik haar misschien niet genoeg kon helpen omdat ze steeds hetzelfde vertelde. Toen zei ze dat dat precies was wat ze nodig had: even spuien. Het dringt niet tot haar door dat ik die verhalen niet wil horen. Mijn leidinggevende zegt dat ik Kiki de waarheid moet zeggen, dat ik het heel sneu voor haar vindt, maar dat ze niet zo op me moet leunen. Tja, misschien ga ik de volgende keer heel hard zingen als ze weer over die scheiding begint.’

Kiki:

‘Het is zo fijn dat Gelinde zo’n luisterend oor heeft. Bij haar kan ik echt mijn verhaal kwijt. De scheiding met Richard is niet gemakkelijk. Nee, ik weet het, geen enkele scheiding is gemakkelijk. Maar bij ons is het extra lastig omdat Richard het eigenlijk niet wil en steeds alles tegenhoudt. Dat is echt een verzwarende factor. Gelinde begrijpt dat zo goed en ze steunt me als een echte vriendin als Richard weer eens iets bedacht heeft om mij dwars te zitten. Ze denkt zo fijn mee. Ze komt altijd met oplossingen die ik zelf nog niet bedacht heb, maar die zo goed zijn. Ik zou niet weten wat ik zonder haar zou moeten doen. Laatst begon ze over een echtscheidingscoach, maar dat wil ik helemaal niet. Zij kent mij als geen ander en ik vertrouw haar blindelings. Wat moet ik met een vreemde? Die begrijpt me toch niet. En het is ook zo handig dat het gewoon op het werk is. Heeft ze geklaagd dat ik te veel op haar leun? Dat heeft ze nog nooit tegen mij gezegd. Ik dacht altijd dat ze heel geïnteresseerd was in mijn verhalen en dat ze graag meedenkt en adviezen geeft. Soms denk ik ’s ochtends als ik naar het werk fiets, ik zou ook wel gewoon aan de slag willen vandaag, maar ja, ik kan het niet maken om niet aan Gelinde te vertellen wat de stand van zaken is. Ik dacht dat ze met me meeleefde. Ik weet niet wat ik daarmee aan moet. Wat denk jij?’

De mediator:

‘Wat ik denk hebben jullie niet veel aan, Kiki. Het gaat er om wat jullie denken. Als je dat uitspreekt naar elkaar komt er misschien wel een einde aan iets, maar wellicht ook een begin. Het geeft lucht als je met elkaar praat en naar elkaar luistert. Jij hebt die ervaring al een tijdje met Gelinde, Kiki. Het doet je goed, maar nu twijfel je. Maak je twijfel bespreekbaar dan kan Gelinde ook vertellen wat haar bezighoudt. Wat is belangrijk voor ieder van jullie. Vraag het aan elkaar en zet op een bord de kernwoorden neer van wat jullie bezighoudt. Als de een het werk belangrijk vindt en de ander bijvoorbeeld de pauze, dan is er een verschil waarover je gaat praten. Leer te begrijpen wat je allebei bedoelt. Dat verbetert jullie relatie op het werk. Doen jullie niets dan wordt de spanning steeds groter en wordt het samenwerken onmogelijk. Er is geen keus lijkt mij.

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

Beeld: Unsplash