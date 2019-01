Get your shit together: betekent rommel in je huis automatisch dat je ook financieel in de knoop zit?

Ontspullen, Marie Kondo’s KonMari, uitmesten, opruimen en ordenen, kortom: je leven op orde brengen is hét ding om je deze maand mee bezig te houden. En ja ja, een opgeruimd huis staat voor een opgeruimd hoofd, die kennen we nu wel. Maar is er ook een verband tussen een opgeruimd huis en goed geldbeheer? Of beter gezegd: staat rommel in je huis gelijk aan slecht omgaan met geld?

Uitstelgedrag

Het antwoord is: ja. De rommel in je huis is het gevolg van uitstelgedrag en niet gemaakte beslissingen. Dat is eigenlijk vrij logisch: als we onze bezittingen niet op orde krijgen, zijn ook andere aspecten van ons leven – zoals de post, rekeningen en budgettering – waarschijnlijk niet op orde. Maar als je het één oplost, los je dan automatisch ook het ander op?

Visualiseren

Volgens Kaitlin Roberts, een gecertificeerd KonMari-consultant (ja, dat bestaat), is ook daar het antwoord ‘ja’ op. Stap één in het opruimproces van Marie Kondo is namelijk het ‘visualiseren van je ideale leven’. Hierbij is het de bedoeling dat deze visie verder gaat dan de juiste deksels op de juiste tupperware-bakjes. Door je ideale leven te visualiseren, ‘leer je te identificeren wat je waarde oplevert en heb je de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen om je financiële gewoonten beter op deze visie af te stemmen,’ aldus Roberts.

‘I wasn’t born this way’

Dit effect van visualisatie op je opruim- en bestedingsgewoonten wordt ook wetenschappelijk ondersteund. Beide gewoonten zijn gerelateerd aan een specifieke dimensie van je psyche die bekend staat als ‘consciëntieusheid’. Dit is een onderdeel van het Big Five-model, een algemeen geaccepteerd persoonlijkheidsmodel. Hier vallen onder meer uitstelgedrag, vermijding en efficiënt werken onder. Het zijn eigenschappen die vaak al in je kindertijd tevoorschijn komen en gedurende de rest van je leven bij je blijven. En daar is het plaatje van je perfecte leven onbewust ook op gebaseerd: op dingen die je probeert te doen, maar niet willen lukken omdat je leven daarvoor te gecompliceerd of gebrekkig is.

Niet in je DNA!

En ook al kunnen deze eigenschappen je hele leven bij je blijven, er bestaat niet zoiets als een ‘rommel-gen.’ Bepaalde gewoontes, zoals het vasthouden aan spullen, zitten diep ingeworteld in je leven, maar dat betekent niet dat je ze niet kunt veranderen. Het ligt niet vast in je DNA om zo te zijn en dus kun je deze gewoonte aanpassen. Uit onderzoek van Joseph Ferrari, professor in psychologie, bleek al eerder dat hoe meer rommel je in huis hebt, hoe lager je algemene welzijn is. Een opgeruimd huis staat voor een opgeruimd hoofd staat voor een opgeruimde portemonnee. Die Marie Kondo is dus zo slecht nog niet…

