Vind jij de geur van bloemen, vanille of frisse katoen in huis heerlijk, maar wil je weleens wat spannenders? Houd je vast, want er zijn nu kaarsen die de geur van je favoriete alcoholische drankje verspreiden. Wat dacht je bijvoorbeeld van een kaars die naar gin ruikt?

Next brengt geurkaarsen op de markt die ruiken naar de populaire drank. Hiermee kunnen we wel stellen dat de keten inhaakt op een heuse trend. Zo bestaan er onder meer al gin-chips, -yoghurt en -popcorn.

Gin is niet de enige geur die Next opneemt in het geurkaarsenassortiment. Ook kun je je huis met de nieuwe kaarsen naar prosecco en glühwein laten ruiken.

Nederland

De geurkaarsen gaan voor een bedrag van 8 pond over de toonbank, in de Britse winkels en online. De kaarsen zijn – om wat voor reden dan ook – niet te vinden in de Nederlandse webshop van Next. Maar hopelijk zijn onze gebeden verhoord en kunnen wij ze binnenkort ook bestellen.

Bron Metro UK | Beeld iStock