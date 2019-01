Raad je mee? Zo veel spullen vergeten we iedere dag in de trein

Treinreizen met de NS, het is en blijft een avontuur. Zeker op dagen als gisteren – je weet wel, die sneeuwstorm – kunnen wij best begrijpen dat je te druk bent met overstappen en je daarom een van je spullen vergeet in de trein. Maar guess what? Je bent niet de enige.

De NS heeft een groot gevonden voorwerpen-depot in Utrecht. Hier belanden dagelijks honderden gevonden voorwerpen, in afwachting van hun eigenaar. Om welke spullen het in de meeste gevallen gaat? Nou, die variatie is enorm. Van knuffels, fotoalbums en ingepakte cadeaus tot aan skateboards, doppers en tassen. In totaal komt dat neer op zo’n 516 voorwerpen per dag.

Eind vorig jaar maakte de NS bekend wat ze op gemiddelde een dag vinden:

9 sport- en weekendtassen

30 portemonnees

210 ov-chipkaarten en andere pasjes

34 mobiele telefoons

5 koffers

18 plastic tassen

28 sleutelbossen

33 rugzakken

15 jassen

Wat moet je doen als je iets kwijt bent geraakt?

Was jij tijdens het uitstappen te druk bezig met Netflix op je telefoon of sprong je de trein uit om te rennen naar het volgende spoor? Er is hoop dat je je lost item terug kunt vinden. Nadat een reiziger of NS-medewerker het vindt, blijft het vijf dagen bewaard op station waar het is ingeleverd. Daarna wordt het gevonden voorwerp verplaatst – wij vermoeden met de trein (haha) – naar het Centraal Bureau Gevonden Voorwerpen in Utrecht. Daar wordt het voorwerp drie maanden bewaard. Van de verloren spullen die zijn gemeld (via het ‘opsporings- formulier’ op de NS-site) komt zo’n 60 procent terug bij de eigenaar. Het grootste deel is al binnen vijf dagen gevonden. Dat biedt hoop, toch?

