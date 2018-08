Geweldig voor op je feed: je kunt binnenkort foto’s maken op de set van Stranger Things in Amsterdam

In Amerika is het inmiddels al uitgegroeid tot één van de meest populaire, hysterische events van het jaar en ook in Nederland wordt de hype steeds groter. We hebben het over Comic Con, hét event voor liefhebbers van het beste van het beste van de popcultuur.

Popcultuur

Want mocht je het nog niet door hebben: de popcultuur zit in een grote piek. Mede dankzij de concurrentie van streamingdiensten, wordt het aanbod van series en films steeds beter. We zijn massaal verknocht aan series als Stranger Things, Game of Thrones en The 100. En laat Comic Con nou net de grootste helden uit je favoriete films, televisieseries, comics, games, cosplay, scifi, fantasy en anime verzamelen op één plek.

Tweede editie

Na twee succesvolle edities komt Comic Con Amsterdam op 1 en 2 september voor de derde keer naar de RAI Amsterdam. Je kunt hier de coolste merchandise sturen van je favoriete serie (hallo fabulous Stranger Things-tee of Halloween outfit), maar bijvoorbeeld ook wandelen over de nagebouwde sets van The Big Bang Theory en Stranger Things. Toe aan een rustmoment? Ga dan even rustig zitten met een drankje en vergaap je aan de beste bekende en onbekende cosplayers, die ook te bewonderen zijn op het Cosplaypodium. Weer genoeg energie opgedaan? Maak dan een spannende vlucht bij de Harry Potter Broom Rodeo of loop over de nagebouwde sets van onder andere Stranger Things en The Big Bang Theory. Comic Con Amsterdam is het perfecte weekend voor zowel hardcore fans als casual bewonderaars van films, series en comics.

Lekker loeren

Naast de vele activiteiten die te doen zijn tijdens Comic Con, kun je ook lekker loeren naar de diverse internationale film- en televisiesterren die naar Comic Con Amsterdam komen. Enkele grote namen die al zijn bevestigd:

Aimee Garcia – Lucifer, Dexter, Rush Hour

Christopher Larkin – The 100

Eric Roberts – The Dark Knight, Expendables, Doctor Who, Suits, Runaway Train

Charles Dance – Game of Thrones, Underworld, Last Action Hero

Mark Williams – Harry Potter, Doctor Who, Red Dwarf

Jack Gleeson – Games of Thrones

Valene Kane – Star Wars: Rogue One, The Fall

Beau Gadsdon – Star Wars: Rogue One, The Crown

Dolly Gadsdon – Star Wars: Rogue One

Martin Klebba – Pirates of the Caribbean, Scrubs

Ga voor meer informatie naar de website van Comic Con Amsterdam!