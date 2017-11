Gezocht: marketingstagiair voor VIVA, Flair en Story

Wil jij bij drie van de grootste mediamerken stage lopen? Dat kan! Voor VIVA, Flair en Story zijn we op zoek naar een (online) marketing stagiair (m/v). Het betreft een meewerkstage voor vijf dagen in de week.

Start & duur van de stage

Januari 2018

Minimaal 5

Wat ga je doen?

Tijdens je stage bij VIVA, Flair en Story draai je volledig mee in het marketingteam en heb je veel verantwoordelijkheid. Je krijgt eigen projecten waarin je goed wordt begeleid, maar eigen initiatief is wel belangrijk. Voor alle drie de titels help je mee met het opzetten van events en commerciële samenwerkingen. Ook houd je je bezig met de websites, socialmediakanalen en het maken van analyses. Tevens zul je tijdens deze stageperiode meewerken aan de optimalisatie van het VIVA-forum. Natuurlijk kijken we ook samen naar de vlakken waarin jij jezelf graag wil ontwikkelen.

Wie zoeken we?

Je volgt een hbo/wo-studie richting marketing, communicatie, redactie, bedrijfseconomie of een vergelijkbare opleiding.

Je hebt goede kennis van computerprogramma’s als Word, Excel, Outlook, Powerpoint en Photoshop.

Je hebt interesse in media en (online) marketing en hebt zin om je kennis (en netwerk!) flink te vergroten.

Je herkent jezelf in:

Zelfstandig en initiatiefrijk;

Planning- en coördinatievermogen;

Ordelijk, nauwkeurig en punctueel;

Stressbestendig;

Proactieve, enthousiaste en sociale persoonlijkheid;

Geen negen-tot-vijfmentaliteit;

Ambitieuze en innovatieve teamspeler;

Affiniteit met print en online marketing;

Kan omgaan met deadlines;

Commercieel inzicht.

Heb je zin om als stagiair bij ons aan de slag te gaan? Stuur dan een mail met je motivatie en cv naar Rosan Verweij, digital coördinator: rosan.verweij@sanoma.com.

