GEZOCHT: vrouwen die een bijzondere carrièreswitch hebben gemaakt

Je hebt er een flinke portie lef voor nodig om zomaar van baan te veranderen. Zeker als je nieuwe job in de verste verte niet lijkt op wat je daarvoor deed. Ben jij het avontuur aangegaan en is jouw carrière 180 graden gedraaid? Dan zijn we op zoek naar jou.

Werkte jij vóór je carrièreswitch als verpleegkundige in het ziekenhuis, maar bedenk je nu de tofste pr-campagnes voor grote merken? Of was je manager van een restaurant maar ben je verhuisd naar het buitenland om een droombaan als regisseur na te jagen? Voor een artikel in VIVA zijn we op zoek naar vrouwen die een bijzondere baanswitch hebben gemaakt.

Niets is onmogelijk, ook niet op gebied van werk. Toch kan een carrièreswitch retespannend zijn. VIVA bewondert vrouwen die hun hart volgen en er 100% voor gaan, en zet deze dan ook maar wat graag in de spotlight.

Ben of ken jij iemand die een bewonderenswaardige baanswitch heeft gemaakt? Geef jezelf dan op door een email te sturen naar wiesje.vanratingen@sanoma.com o.v.v. ‘Carrièreswitch’ en wie weet sta je straks in VIVA met een exclusief artikel, onderdeel van VIVA400 Powered by Renault.

Beeld: Shutterstock