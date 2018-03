Deze gigantische opblaaseilanden ga je deze zomer overal zien

Hoewel je er nu misschien nog niet aan moet denken om in je bikini in het water te chillen, wordt er ondertussen hard gewerkt aan allerlei tools voor de aankomende zomer. Waar we het afgelopen jaar massaal naar de winkel vlogen om de leukste floaties binnen te halen, draait het dit jaar volledig om the bigger, the better. De opblaasbare luchtbedden worden namelijk ingeruild voor gigantische opblaaseilanden.

Met een oppervlakte van 10 vierkante meter zijn de opblaaseilanden ideaal voor een middagje ontspanning op het water met friends & family. Net zoals de welbekende opblaasbare luchtbedden die je vorig jaar werkelijk overal voorbij zag drijven, is ook deze trend in verschillende dieren als flamingo’s en eenhoorns.

Prijskaartje

Goedkoop zijn de opbaaseilanden overigens niet. Het zogenoemde ‘party island‘ heeft namelijk een prijskaartje van maar liefst 150 dollar. Maar hé, dan krijg je er wel iets gaafs voor terug. En wanneer je de kosten met je vriendinnen deelt, valt het uiteindelijk allemaal reuze mee!

Bron: Telegraaf | Beeld: iStock