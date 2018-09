Girl power: Hilary Duff geeft agressieve paparazzo koekje van eigen deeg

Britney Spears die met kaalgeschoren hoofd en een paraplu op een autoruit inslaat, prinses Diana die verongelukt in een tunnel of Lily Allen die iemand aanvalt met een flesje water, beelden waar de klopjacht van paparazzi mensen tot waanzin drijft, staan op ons netvlies gebrand. Hilary Duff heeft er genoeg van en besluit een stalkerige paparazzo een koekje van eigen deeg te geven.

Hoogzwanger

Hilary Duff is zwanger, heeft de griep en wordt al de hele ochtend gevolgd door een paparazzo. Ze flipt, maar denkt twee keer na over na over wat ze doet. Want wonder boven wonder blijft Hilary rustig en besluit ze de paparazzo te filmen. Terwijl ze filmt, legt ze kalm uit dat ze er niet van gediend is dat hij haar op deze agressieve manier achtervolgd. ‘Ik ben zwanger, ik heb de griep en ik heb je al gevraagd om me met rust te laten. Kun je alsjeblieft ophouden met fotograferen? Ik voel me opgejaagd. Ik voel me niet op mijn gemak.’

Pokerface

Nu zou je denken dat de paparazzi haar mededeling ten harte neemt en haar met rust laat. Immers, wie wil er het nadrukkelijke verzoek van een zwangere vrouw negeren? Maar niets is minder waar. De paparazzo geeft met een stalen gezicht juist een bizar tegenwoord: ‘Ik heb geen foto’s gemaakt. Ik heb mijn hele ochtend hieraan verspild en ik heb nog steeds geen foto’s.’ Zo, weet je ook weer mooi waar je staat als zwangere celebrity mét griep binnen de heuvels van Hollywood.

Stalken is niet oké, ook niet als je een beroemdheid bent

In de begeleidende tekst bij de video legt Hilary Duff uit hoe deze man haar al de hele ochtend stalkt. ‘Deze man was eerst de hele ochtend bij de voetbalwedstrijd van mijn zoon, volgde me daarna naar het huis van mijn zus en parkeerde op haar oprit om foto’s van me te schieten. Hij volgde me zelfs toen ik boodschappen ging doen. Ik heb hem vriendelijk gevraagd me met rust te laten, maar hij achtervolgt me nu al uren.’

Ook noemt Duff een belangrijk punt van discussie: waarom mogen celebrities wél gestalkt worden? ‘Ik word ziek van mensen die zeggen dat dit er nu eenmaal bij hoort als je een celebrity bent,’ schrijft ze.