Girlboss Goals: Deze vrouw ontwierp tijdens haar stage maar liefst 180 emoji’s

Ken je het geliefde MSN nog? Juist ja, dat ene programma op de computer waar je kon ‘chatten’ met vrienden. Inmiddels is de internetdienst ingeruild voor WhatsApp, maar één ding is gelukkig gebleven: de emoji’s. Maar dan wel in een nieuw jasje. Angela Guzman bedacht van de inmiddels 500 emoji’s maar liefst 180 poppetjes en tekentjes. En dat terwijl ze destijds nog ‘gewoon’ stagiaire bij Apple was.

De aubergine, het hartje en laten we uiteraard de lachende drol niet vergeten: allen zijn ze van de hand van de 34-jarige Angela. Hoewel ze destijds nog geen idee had wat emoji’s waren, begon ze samen met mentor Raymond vol goede moed. Ze wisten welke emoji’s er moest komen, maar het eindresultaat was aan hen. En zo geschiedde. De eerste emoji die ze in 2008 maakte was dan ook een verlovingsring, waar Angela maar liefst twee hele dagen mee bezig was.

Details

Maar toen ze het eenmaal onder de knie had, ontwierp ze in mum van tijd de één na de ander. Met het eindresultaat dat ze tijdens haar stage maar liefst 180 emoji’s creëerde. En dat alles met een bijzonder oog voor detail. ‘Blauw betekent in de VS niets, maar kan in Japan een hele symbolische betekenis hebben. We behandelden de emoji als kleine individuele kunstwerkjes, zou je kunnen zeggen.’

Dankbaar

Ondanks dat we de emoji’s nu niet meer weg kunnen denken, had Angela nooit gedacht dat ze zó populair zouden worden. ‘Misschien maar goed ook, de druk zou dan zo groot zijn.’ Maar hoewel ze inmiddels een baan bij Google heeft en het ontwerpen van emoji’s achter zich heeft gelaten, is ze er nog steeds dagelijks mee bezig en enorm dankbaar voor de kans die ze destijds kreeg. ‘De stage bij Apple heeft mijn leven veranderd.’

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron: NRC Beeld: iStock