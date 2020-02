Girlboss! Tips die helpen om je baan (weer) leuker te maken

Is je baan om te janken? Stap je elke dag met tegenzin de lift in (om er vervolgens de tijd te doden met #liftselfies), álles om maar niet achter je bureau te zitten. En met die irritante collega’s te sparren? Balen man. Gelukkig hebben wij tips die helpen om je job (weer) leuker te maken. Thank us later!

Wat je er bijvoorbeeld kunt doen? Een andere mindset creëeren, zodat je weer met iets meer naar je werk gaat…

5 Tips voor een positievere mindset

1. Stop met het klagen over je baan

Negatief over je werk praten met een collega zorgt ervoor dat je je baan nog meer gaat ‘haten’. En het bevordert ook niet de werksfeer. Wil je toch klagen (of je hart luchten) over bepaalde zaken? Bel dan je beste vriendin of praat er aan de eettafel met je partner over.