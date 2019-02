Op deze maandagochtend 25 februari, de dag na de Oscars, bezorgt de stem van Serena Williams je graag even kippenvel. Haar stem is namelijk de voice-over van de nieuwste reclame van Nike, waarin een ode wordt gebracht aan vrouwelijke topsporters. De boodschap: laat je niet gek maken. En verklaren mensen je alsnog voor gek, omdat je wilt meedoen op topniveau dat volgens velen alleen voor mannen is weggelegd? Go crazier.

Go crazier

In de commercial, die gisteravond tijdens de Oscars in première ging, staat de boodschap Go crazier centraal. ‘Als we (vrouwen) emoties tonen, worden we dramatisch genoemd. Als we tegen mannen willen spelen, zijn we gek. Als we dromen van gelijke kansen, hebben we waanideeën,’ begint de stem van Serena Williams.

In de anderhalve minuut durende reclame komen vervolgens alle clichés die over vrouwen worden uitgesproken, voorbij. Serena Williams sluit af met de boodschap: ‘Dus als zij zeggen dat we gek zijn, laat ze dan maar eens zien wat gek pas echt inhoudt.’

The future is female

In de reclame komen een aantal van de grootste vrouwelijke atleten ter wereld voorbij. Het filmpje laat in slechts anderhalve minuut zien welke barrières vrouwen hebben geslecht en hoe ze andere vrouwen hiermee hebben geïnspireerd. Kippenvel alom dus, en daarom zeker het kijken waard.

