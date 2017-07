Waarom je nu geen nieuwe smartphone moet kopen

In de zomerperiode is het verleidelijk om weer eens te kijken naar een nieuwe smartphone. Je oude maatje is wel een beetje traag aan het worden, er zitten wat krasjes op het scherm en je hebt lang niet genoeg geheugen vrij voor al die mooie vakantiefoto’s. Maar: doe het niet!

Je kunt namelijk nu al die nieuwe iPhone aanschaffen voor een paar honderd euro, of je wacht een paar weken en betaalt voor dezelfde smartphone veel minder.

Nieuwe releases betekent sale

Het prijsverschil heeft te maken met de aankomende releases van de nieuwe Apple, Samsung en Google smartphones. Zodra deze uitkomen worden oude modellen zoals de iPhone 7 en Galaxy S8 een stuk goedkoper. Gelukkig duurt dat niet lang meer: in augustus staat de Galaxy Note 8 op de planning. Deze is in ieder geval explosievrij, heeft een dubbele camera en een groter scherm. Daarnaast komt in oktober de tweede Google smartphone uit. Het eerste mobieltje (The Pixel) van het miljoenenbedrijf kreeg bijna alleen maar positieve reviews, dus dat belooft veel goeds. The Pixel 2 heeft een verbeterde camera en schijnt een van de snelste smartphones te zijn, door zijn goede processor. Dit onderdeel bepaalt hoe goed (en snel) je games en apps werken.

Drie nieuwe iPhones!

Toch zullen de meeste mensen uitkijken naar de release van de iPhone 7s , iPhone 7 Plus, en… de iPhone 8! De eerste twee zijn verbeteringen van de al verkrijgbare iPhone 7. De iPhone 8 wordt uitgegeven ter ere van het tienjarige bestaan van iPhone. Van de fans heeft het mobieltje de naam iPhone 8 gekregen, maar zal waarschijnlijk anders gaan heten. Wel is al bekend dat de smartphone vrij prijzig is (zo’n 1000 euro), gezichtsherkenning zal hebben, niet voorzien zal zijn van een home button en een langere batterijduur heeft. Nu eerst nog even sparen.

Bron Thisisinsider.com, Onemorething.nl | Beeld Sanoma Beeldbank