Goodbye badpakronde: Miss New York wint badpakloze Miss-verkiezing

Waar Victoria’s Secret te lang is blijven hangen aan het schoonheidsideaal van maatje xxxs, weet het conservatieve bestuur van Miss America wél te vernieuwen. Afgelopen weekend vond de verkiezing plaats van Miss America en voor het eerst in het 98-jarige bestaan van de verkiezing was er geen badpakronde.

Miss America

Nia Imani Franklin, Miss New York, werd zondagavond uitgeroepen tot de nieuwe Miss America. Ze won hiermee van 50 andere Missen en nam vol tranen de kroon in ontvangst. Het was de eerste keer dat de Missen niet hoefde te paraderen in zowel badpakken als avondjurken, want beide rondes zijn geschrapt. ‘Ik ben blij dat ik daar niet hoef rond te lopen om de titel te winnen,’ zei Franklin, ‘want ik ben meer dan een badpak.’

Van schoonheidsverkiezing naar competitie

De afgelopen jaren lagen de klassieke beauty pageants flink onder vuur. Er was veel kritiek op het stigmatiserende karakter van de verkiezingen. Organisator Gretchen Carlson legde eerder de nieuwe koers van de verkiezingen uit: ‘We zijn niet langer een schoonheidswedstrijd, we zijn een competitie.’ In plaats van de parade in avondjurken en badpakken lag de nadruk nu op de talenten en ambities van de Missen. Zij mochten elkaar vragen stellen over verschillende onderwerpen.

Relletje

Daarbij vond er achter de schermen ook nog een relletje plaats. Traditiegetrouw draagt de Miss van vorig jaar, in dit geval Cara Mund, haar kroon over aan de nieuwe Miss. Cara Mund raakte eerder in opspraak nadat zij op Facebook flinke kritiek had geuit op de organisatie van Miss America. Ze zou zijn getreiterd, vernederd en genegeerd.

Hierop werd zij vriendelijk doch dringend verzocht op het podium tijdens de overdracht haar mond te houden. Critici melden dat dit niet bijdraagt aan de nieuwe koers van de organisatie, die ‘vrouwen mondiger wil maken.’

