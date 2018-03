Deze Grey’s Anatomy-actrices verlaten de serie

Van de originele cast is er anno 2018 nog maar weinig over. Toch is Grey’s Anatomy inmiddels niet meer compleet zonder April Kepner en Arizona Robbins. Toch zijn het juist zij die hebben besloten om de hitserie na jaren te verlaten. Al wordt er gefluisterd dat hun vertrek niet geheel vrijwillig is…

Na een tal geliefde personages als Mark Sloan, Cristina Yang en Derek Shephard is het nu de beurt aan April en Arizona om het Grey Sloan Memorial Hospital te verlaten. En dat zou volgens verschillende bronnen alles te maken hebben met de opslag die hoofdrolspeelster Meredith Grey, gespeeld door Ellen Pompeo, aan de makers van de serie vroeg.

Doordat zij jarenlang minder betaald kreeg dan haar tegenspeler Patrick Dempsey, besloot ze op een gegeven moment de stoute schoenen aan te trekken en de productie voor het blok te zetten. ‘Op een gegeven moment was ik het zat en vroeg ik gewoon 5000 dollar meer dan Patrick, puur uit principe. Omdat de show ‘Grey’s Anatomy’ heet en ik Meredith Grey ben. Mijn enige optie als dat niet zou lukken was ontslag nemen.’

Geliefde personages

Inmiddels is het welbekend dat ze met haar riante salaris van 575.000 dollar de best betaalde tv-actrice van Amerika is. Iets wat volgens het Amerikaanse tijdschrift Deadline niet zonder slag of stoot ging en waardoor Jessica Capshaw en Sarah Drew nu het veld moeten ruimen. Een groot gemis volgens bedenker Shonda Rimes.

‘Zowel Arizona als April waren niet alleen erg geliefd, maar ook iconisch. De LGBTQ-gemeenschap én de diep-Christelijke gemeenschap worden ondervertegenwoordigd op tv. Arizona was een lesbienne en April was erg gelovig. Jammer dat net die elementen uit de show verdwijnen. Ik ben Jessica en Sarah erg dankbaar dat ze die personages jarenlang tot leven hebben gebracht met sprankelende performances, waarmee ze vrouwen over de hele wereld hebben geïnspireerd.’

Toch liet Pompeo deze week weten dat het vertrek van Capshaw en Drew niets met haar riante salaris te maken hebben. ‘Het is jammer dat Deadline vrouwen tegen elkaar op probeert te zetten op Internationale Vrouwendag. Ik ben een grote meid, Deadline mag mij noemen wat ze willen, maar alsjeblieft fans, trap niet in diezelfde val. Ik heb hier niets mee te maken’.

