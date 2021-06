Dít zijn de 3 grootste fouten die vrouwen maken op hun CV

Een CV maken is voor veel mensen best lastig, want wat zet je nu op zo’n papiertje? Fouten worden dan ook snel gemaakt. Veel mensen liegen of overdrijven erg, maar vrouwen maken nog een paar grote fouten die meer impact hebben dan ze denken. En deze hebben dan vooral met jezelf onderschatten te maken.

Fouten op je CV

Als je grote ambities hebt en het wil schoppen tot manager of leidinggevende is het belangrijk om goed aan deze dingen te denken. Helaas is het zo dat als een vrouw wil werken in een industrie die gedomineerd wordt door mannen, dat ze twee keer zo hard haar best moet doen. Daarom is het ook belangrijk om gewoon te zeggen waar je goed in bent en wat je talenten zijn. The Ladders heeft de grootste fouten die vrouwen op hun CV maken dan ook op een rijtje gezet, zodat jij altijd weet hoe je zelfverzekerd naar voren komt.

Waarde

Vrouwen zijn vaak bang dat ze arrogant overkomen op hun CV. Als ze praten over hun prestaties en talenten houden ze dan ook vaak terug. Veel vrouwen hebben ook last van het imposter syndrome. Dit is het gevoel dat je niet wil zeggen wat je talenten zijn, omdat je bang bent dat je het eigenlijk helemaal niet kan en iedereen voor de gek houdt. Maar dit is nergens voor nodig! En je mag best eens wat arroganter zijn, zeker op je CV. Vind je dit toch heel moeilijk? Schrijf dan niet alleen je talenten op, maar geef er ook een voorbeeld bij. Zo weet niet alleen de werkgever, maar ook jij dat je het ook daadwerkelijk kan.

Samenvatting

Veel bedrijven kijken niet meteen naar je sollicitatiebrief. Eerst gaat jouw CV langs een recruiter en hoe val je hier al op? Een samenvatting boven je CV te zetten is een goede manier om dit te doen. Als je deze schrijft denk ook goed aan tip één: wees niet bescheiden. Wat zet je dan wel in zo’n samenvatting? Je vaardigheden, certificaten en speciale momenten in je carrière.

Verzwakkende woorden

Deze geldt eigenlijk voor iedereen, maar kan ook weer als onderdeel worden gezien dat vrouwen vaak té bescheiden zijn op hun CV. Het is namelijk belangrijk om goed te letten op je woordgebruik. Woorden als ‘geholpen’, ‘misschien’, ‘ik hoop’, ‘bijgestaan’ etc. helpen je niet. Gebruik in plaats hiervan woorden als ‘bereikt’, ‘gecreëerd’ en ‘geleid’. Het lijkt misschien een kleine aanpassing, maar het zal een groot verschil maken.

Bron: NSMBL | Beeld: Getty Images