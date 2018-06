De grootste nachtmerrie uit je jeugd komt terug: tv-serie van Chucky in de maak

In 1988 maakten we voor het eerst kennis met iemand van wie we later stiekem hoopten dat we ‘m nooit waren tegengekomen: horrorpop Chucky in de film Child’s Play, waarvan inmiddels een complete filmreeks gemaakt is. Precies dertig jaar na die eerste, angstaanjagende kennismaking met de moordende pop is nu bekendgemaakt dat Chucky terugkeert in z’n eigen, doodenge tv-serie.

Even geduld a.u.b.

Dat nieuws heeft regisseur Don Mancini (verantwoordelijk voor de hele Chucky-franchise) bekendgemaakt op Twitter. Hij plaatste een creepy, flikkerend gifje met daarbij de tekst: ‘Do Not Adjust Your Set‘, een tekst die vroeger op Amerikaanse televisies verscheen wanneer er een verbindingsprobleem was – ons bekende ‘even geduld a.u.b.’ (en zap niet weg)-scherm. Dertig jaar en zeven films verder komt er dus een serie.

Wanna play?

We snappen dat je bij het beeld van die kleine engerd spontaan een brain-error krijgt, dus we geven nog even een korte uitleg van waar Chucky ook alweer over ging. Andy krijgt voor zijn verjaardag een grote, populaire speelgoedpop genaamd Chucky. Hij is er dolblij mee, maar als er plots een aantal onverklaarbare dingen gebeuren, ontdekt hij dat Chucky leeft – de geest van een seriemoordenaar blijkt zich schuil te houden in het plastic mannetje. Niemand gelooft Andy, maar wanneer de eerste dode valt, wordt duidelijk dat niemand veilig is voor de bloeddorstige pop.

Dat wordt griezelen!

Het is nog niet bekend wanneer de serie te zien is. Wel verklapt Mancini dat we ons in ieder geval kunnen opmaken voor acht één uur durende afleveringen van Child’s Play: The TV Series. Brrr… Durf jij straks te kijken?

En nog even de trailer van de originele film uit 1988: