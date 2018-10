Guilty of niet? Deze signalen wijzen erop dat je je teveel laat leiden door Instagram

Met restaurants als Mama Kelly en The Avocado Show – die volledig gericht zijn op Instagram en influencers als Chiara Ferragni – die er een tienkoppig bedrijf op weten te bouwen, moge het duidelijk zijn: Instagram heeft een grote invloed op de wereld. En waarschijnlijk doet de volgende zin pijn aan je ogen, maar Instagram heeft ook een grote invloed op jou. Herken je jezelf in de volgende punten? Dan heeft Instagram een té grote invloed op je leven.

Wanneer de rest van de wereld slaapt, check jij je feed

Check jij snel nog even je feed vlak voor het slapen gaan, wanneer je midden in de nacht wakker wordt of first thing in the morning? Dan verstoort je socialmediagedrag je gezonde dagelijkse routine. Je hebt niet genoeg aan één filter

Foto’s bewerken doen we allemaal wel eens, maar neem jij niet genoegen met één filter en ga je volledig los met het bewerken van je uiterlijk? Dan kan het zijn dat je je teveel vergelijkt met anderen op the gram, waardoor je onzeker wordt over je eigen looks. Je droomt over mensen die op je feed voorbij kwamen

De beelden die je vlak voor het slapengaan ziet, zijn van invloed op je dromen. Dromen zijn er om alle indrukken van de dag te verwerken. Komen influencers in jouw dromen voorbij? Dan is het beter om wat minder tijd te besteden op Instagram. Stemmingswisselingen

Dat brengt ons bij het volgende punt: een slechte nachtrust is van invloed op je humeur. Heb jij last van stemmingswisselingen, kun je je met moeite concentreren op je werk of voel je je tekort schieten? Too. much. Instagram. Instagram als afleidingsmanouvre

Stel, je kijkt een enge film en je vindt ‘m zo spannend dat je niet meer durft te kijken en daarom op Instagram gaat scrollen. Dat noemen we vluchtgedrag. Ongemakkelijk gesprek op een verjaardag en dus ga je maar op je telefoon kijken? Ook vluchtgedrag. Verveel je je snel wanneer je je smarphone niet bij de hand hebt? Yup, je hebt te veel tijd doorgebracht op Instagram. Alles voor de likes

Heb je een foto gepost en zit je vervolgens continu te checken hoeveel likes je hebt? Check jij hoeveel mensen je stories hebben bekeken? Dan ben je op zoek naar bevestiging en worstel je misschien met je zelfvertrouwen.

Herken jij jezelf in een of meer van de bovenstaande punten? Dan doe je er goed aan om met je Instagram-gebruik aan de slag te gaan. Maar hoe doe je dat?

Er zijn verschillende apps (oh the irony!) die je kunt downloaden om te meten hoeveel tijd je doorbrengt op je smartphone en in welke apps. Je zult schrikken van de eerste resultaten! Ga vervolgens bewuster om met je smartphone. Zet notificaties uit en probeer je telefoon een uur of half uur niet aan te raken. Heb je je telefoon toch in je handen? Stel jezelf dan de vraag waarom je je telefoon hebt ontgrendeld. Je zult zien dat je negen van de tien keer geen doelgerichte reden hebt.

Raak je telefoon een half uur voor het slapengaan en na het ontwaken niet aan. Geef jezelf (en je brein en geest) de tijd om in slaapstand te komen en om rustig wakker te worden zonder een overvloed aan prikkels.

Plannen is jezelf verwennen! Plan de momenten waarop je jezelf toestaat om door je feed te scrollen. Let hierbij op dat je niet langer dan vijftien minuten per keer doorbrengt op Instagram. Daar kan Instagram je trouwens een handje bij helpen. Sindskort kun je instellen dat de app je laat zien hoeveel tijd je hebt spendeert en je een melding stuurt wanneer je je daglimiet overschrijdt.

Bron: Red Online, HLN | Beeld: Getty Images