Gwen van Poorten: ‘Ik wil een normale chick zijn, niet de grote showgirl’

Nadat ze Tim Hofman in tranen opbelde na een avondje stappen, weet BNN-presentatrice Gwen van Poorten (28) beter hoe ze met haar bekendheid moet omgaan. Al houdt ze haar vriendje nog steeds angstvallig geheim. ‘Ik zou het mezelf nooit vergeven als het uitgaat.’

Tekst Liesbeth Oeseburg | Foto’s Nine IJff

Van partygirl in trainingspak op een Thunderdome party tot BN’er in galajurk. Wanneer voel je je het fijnst?

‘Ik wil een normale chick zijn, niet de grote showgirl. De programma’s die ik maak, moeten echte mensen raken. Daarom wil ik zelf ook een echt mens blijven en niet een soort photoshop-prinses worden met een oh zo fantastisch leven. Als je in de media een foto van mij ziet waarop ik helemaal ben opgetut voor een gala, dan was dat ook echt de beste foto. De andere zijn vaak zo dramatisch dat ik denk: wie is die dikke zeemeermin?’

Maar je bent zo slank!

‘Ik krijg een vertekend beeld van mezelf op het moment dat ik de deur uitga voor een groot event waarbij het belangrijk is om er goed uit te zien. Elk jaar net voor het Gouden Televizier-Ring Gala voel ik mezelf plotseling dik en lelijk, ben ik ineens heel onzeker over alles. Ik wil die onzekerheid graag delen met de buitenwereld. Ik ken mezelf zonder make-up, maar de buitenwereld ziet me opgedoft naar een feest gaan en denkt dat ik er altijd zo uitzie. Ik heb gemerkt wat het voor mensen betekent als je jouw ongepolijste kant en je eigen onzekerheden laat zien.’

Je krijgt op social media veel complimenten over je uiterlijk.

‘Vroeger voelde ik me helemaal het vrouwtje als jongens me tijdens het uitgaan probeerden te versieren. Nu krijg ik zo veel complimenten en rare verzoeken, dat ze me niet meer raken.’

Wat voor rare verzoeken krijg je dan?

‘Huisvaders sturen me naaktfoto’s en ik ontvang vragen als: ‘Is het oké dat ik als heteroman soms vrouwenkleding draag?’ Ik vind het een compliment dat iemand dat aan mij vraagt, want ik ben er trots op als mensen het gevoel krijgen dat ze daarvoor bij mij terecht kunnen. Maar ik moet oppassen met wat ik antwoord. Ooit sloeg een meisje door nadat ik reageerde op een compliment van haar. Ze stuurde mij berichtjes dat ze zichzelf iets zou aandoen als ik niet meer zou antwoorden. Maar vaak zijn de berichtjes heel lief, hoor.’

Op je eenentwintigste heb je een burn-out gehad. Hoe kwam dat?

‘Ik heb altijd het vermogen gehad om me ergens compleet in te verliezen. Mijn hele leven moest een film zijn, groots en meeslepend. Ik ging vol gas en zei overal ‘ja’ op. Door de burn-out heb ik al vroeg geleerd dat als je af en toe een pauze inlast, je er daarna extra hard tegenaan kunt. Dat ik onlangs De spuiten en slikken sekstest mocht presenteren, is een grote mijlpaal. Ik was altijd weg van de items bij Spuiten en slikken over fetisjen en die kan ik nu beter uitdiepen. Het fascineert me als mensen anders zijn dan anderen. In plaats van ze te veroordelen, zouden we ze op een voetstuk mogen zetten. Want wat is gek? Ik ben ook wel een beetje gek.’

