Ha! Deze reisaanbieder maakt pakketreizen weer hip en makkelijk

Tik je Instagram of Facebook open en de kans is groot dat je wordt overspoeld met exotische reisbestemmingen, picture perfect hotels en hippe hotspots. Je krijgt spontaan zin om een reisje te boeken, maar ziet door de vele tropische palmbomen het bos niet meer. De nieuwe reisaanbieder Wigwam maakt je reisopties een stuk overzichtelijker.

Urenlang scrollen

Scrollen en swipen op websites als Booking.com en TripAdvisor, hoppen van de ene airline-website naar de andere airline-website, het kan oplopen tot irritaties en frustraties. Urenlang ben je bezig met het vinden van het juiste reisje. Want het enige dat jij wilt is een leuk hotel, fijne vluchttijden en een beetje leuke prijs. De website Wigwam.travel biedt dit aan, in de vorm van pakketten die bestaan uit aanbiedingen van alle airlines en hotels.

Strenge selectie

Wigwam past een strenge selectie toe op het gebied van locatie, sfeer en uitstraling. Hierdoor krijg je alleen de leukste boetiekhotels, met picture perfect kamers, met vluchttijden waarvoor je niet in het holst van de nacht op hoeft te staan. Een tripje naar Barcelona en twee nachten verblijven in een boetiekhoel met zwembad op het dak? €159,00! Hierdoor wordt zoeken weer leuk.

