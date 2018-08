Ha! Veel studentensteden kampen met ‘vrouwenoverschot’

Ga naar grote studentensteden als Leiden, Maastricht, Utrecht of Nijmegen en je voelt het om je heen borrelen: de introductieweken zijn weer begonnen! Maar wie goed kijkt, zal nog iets opvallen: er zijn meer jonge vrouwen dan jonge mannen. Dat komt omdat veel studentensteden te maken hebben met een zogenaamd ‘vrouwenoverschot.’

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij concludeerden dat in een gemeente met een hogeschool of universiteit inderdaad meer vrouwen dan mannen zijn. Dit verschil is in Utrecht het grootst. Daar vind je op elke honderd vrouwelijke studenten (20 tot en met 25 jaar) slechts 73 mannelijke studenten.

Andere steden

Andere studentensteden met een vrouwenoverschot zijn Amsterdam, Leiden, Maastricht en Wageningen. In steden als Eindhoven, Enschede en Hengelo, waar het aanbod van techniekopleidingen groter is, is het overschot juist andersom. In Delft zitten op elke 170 mannen slechts 100 vrouwen in de collegezaal. Grappig feitje: in Terschelling, waar de opleidingen Maritiem Officier en Ocean Technology worden aangeboden, vind je 250 mannen per 100 vrouwen.

Verklaring

Het CBS geeft ook een verklaring voor het vrouwenoverschot in bepaalde steden. Volgens het onderzoeksbureau hangt het samen met de leeftijd waarop vrouwen het ouderlijk huis uitgaan. Jonge vrouwen gaan vaak eerder uit huis dan jonge mannen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er begin dit jaar 55 procent van de Nederlandse jonge vrouwen nog thuis woonde, tegen 69 procent van de jonge mannen. Ook staan er meer vrouwen dan mannen ingeschreven aan de Nederlandse universiteiten. Vorig studiejaar studeerden 94 mannen per 100 vrouwen. Tien jaar eerder waren dat nog 98 mannen op de 100 vrouwen.

