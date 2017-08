Wil je meer uit je carrière halen? Dan is een sterk LinkedIn-profiel een must. Coach Sabina Weeda (39) van Tempo-Team geeft tips om van je profielpagina een pareltje te maken. En daarmee de kans op een goed netwerk aanzienlijk vergroot.

Het maakt niet uit of je werkzoekende bent of al een leuke job hebt: een goed LinkedIn-profiel is voor iedereen belangrijk. Het is namelijk dé manier om je professionele netwerk te onderhouden, nieuwe contacten op te doen en (potentiële) werkgevers te laten zien wat jij in je mars hebt. Hoe dan? Hieronder vijf tips om jezelf op LinkedIn als beste te presenteren.

Voeg een professionele profielfoto toe

“Een eerste indruk kun je niet overdoen, dus laat met jouw profielfoto die goede indruk achter. Daarmee bedoel ik geen vakantiekiekje met een glas wijn in je hand, maar een mooie zakelijke foto (zonder filters) waarop je lacht en in de camera kijkt. Het liefst een met een rustige achtergrond. Een profiel met een professionele foto wordt 21 keer vaker bekeken dan een zonder foto.”

Plaats een duidelijke headline

“Hoe wil je jezelf op de kaart zetten? De headline, ofwel kopregel, is de ideale plek om de aandacht te trekken en te laten zien wat je expertise is. Hou je functietitel(s) beknopt en duidelijk. Als ze onduidelijk zijn, word je niet gevonden.”

Schrijf een triggerende samenvatting

“Wees niet bescheiden over welke successen je hebt geboekt, maar wees ook niet te verlegen om jezelf te laten zien. Potentiële werkgevers, recruiters, opdrachtgevers en mensen uit de branche waarin jij werkt – of wil werken – willen simpelweg snel een duidelijk en positief beeld van jou krijgen. Laat in de samenvatting je persoonlijkheid en ambities spreken. Wie ben je? Wat doe je? Wat zijn je ambities? Waarom doe je wat je doet? Waar word je blij van? Zorg dat het prettig leesbaar blijft door bullets te plaatsen. Een extra tip: gebruik relevante trefwoorden, die bijvoorbeeld voorkomen in voor jou relevante vacatures. Dit zorgt ervoor dat je profiel hoger in de LinkedIn-zoekresultaten komt te staan.”

Maak het visueel

“LinkedIn is meer dan een online cv waarop je enkel je werkervaring, projecten en opleidingen toont. Dus wil je de aandacht trekken? Creëer dan een portfolio met foto’s, een video en/of een presentatie. Vind je het lastig om in te schatten welke informatie je wel of niet deelt? Bij Tempo-Team geven ze persoonlijk advies in het ‘Huis van Werk’, waar ook gerichte workshops worden gegeven.”

Gebruik LinkedIn zoals Facebook

“Maak LinkedIn onderdeel van je dagelijkse routine om het maximale eruit te halen. Wees proactief, plaats updates en artikelen, like posts, volg groepen die voor jou relevant zijn en discussieer mee. Een groot netwerk is belangrijk om een nieuwe baan – of nieuwe opdrachten – binnen te slepen. Bekijk je profiel dus dagelijks, om precies te weten wat er in je netwerk speelt.”

Vraag hulp aan je netwerk

“Een heel belangrijk, maar tegelijk ook lastig onderdeel. Vraag aan mensen uit je netwerk of ze een aanbeveling op je profiel willen achterlaten. Recruiters willen graag weten hoe mensen over jou denken en waar je goed in bent. Een waardevol onderdeel van je profiel. Vergeet ook niet om skills/vaardigheden aan te maken en laat ze endorsen door de mensen uit je netwerk.”

Wil je hulp of meer tips hoe je het beste uit je LinkedIn-profiel haalt? Ga naar de website van Tempo-Team.