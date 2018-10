Dít vinden we het mooiste accent van Nederland

Als provinciaal diende je vroeger, als je een publieke functie ambieerde, als de wiedeweerga te zorgen dat je ‘netjes’ ABN sprak. Inmiddels is dat gelukkig veranderd en zijn accenten met al hun zangerige of knauwende tongvallen geaccepteerd.

Hoewel Nederland klein is, hebben we relatief veel accenten. Een uurtje in de auto levert bij het uitstappen al een andere klanknuance op. Vakantie beoordeelsite Zoover.nl deed onderzoek naar het accent dat Nederlanders het liefst in de oren klinkt, en dan met de nadruk op welk dialect een vakantiegevoel opwekt. Deelnemers konden kiezen uit de twaalf provinciesteden van Nederland.

De Top 12

De winnaar is Maastricht, die door z’n zangerige zachte G de meeste mensen (28,2%) in vakantiesferen brengt. Het accent uit Lelystad horen we liever niet, dat bungelt onderaan met 0,44% van de stemmen:

Maastricht (28,2 procent) Groningen (17,7 procent) Den Bosch (16,2 procent) Den Haag (9,9 procent) Utrecht (5,1 procent) Assen (4,7 procent) Leeuwarden (4,4 procent) Haarlem (3,7 procent) Zwolle (3,7 procent) Arnhem (3,4 procent) Middelburg (2,6 procent) Lelystad (0,44 procent)

Beeld: iStock | Bron: RTLnieuws