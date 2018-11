Handig: do’s and don’ts voor het opzetten een eigen bedrijf met je (beste) vriendin

Het klinkt zo leuk, samen met je beste vriendin een bedrijf opstarten en geen gezeur meer van irritante bazen aan je hoofd. Alleen nog maar doen wat je het beste kunt en daarnaast een potje lol hebben met elkaar. Klinkt too good to be true? Nou, dat is het niet.

Dat je als beste vriendinnen prima een bedrijf kunt opstarten, en groot kunt maken, bewijzen Mirelle Petit en Mariëlle Elsing. Zij leerden elkaar dertien jaar geleden kennen door hun zoons die samen op zwemles zaten. Alleen naar elkaar zwaaien werd ‘een bakkie doen’, dat groeide uit tot een innige vriendschap, en vanuit daar werd niet één, maar uiteindelijk zelfs twee bedrijven geboren. Vier jaar geleden begonnen zij als Virtual Assistants Elle Office Support en daar kwam een jaar geleden het opleidingsinstituut Welles! Office Academy bij. Mirelle: ’In eerste instantie zijn we vriendinnen, en daarna pas zakenpartners. Onze band is alleen maar sterker geworden omdat we elkaar zakelijk en privé 100% vertrouwen’.

Denk jij erover om samen met je bestie een onderneming op te zetten? Hier zijn tips over wat je wél moet doen, en wat je beter kunt laten.

Do’s

Bedenk goed of je met je vriendin samen wilt werken

Even alle rozengeur en maneschijn aan de kant (klinkt gek, maar zie zo’n partnerschip maar als een huwelijk, want je gaat elkaar straks meer zien dan je eigen partner), en bedenk goed of je echt samen kunt werken. Mariëlle: ‘Voordat we ons bedrijf startten deden we dingen die je als vriendinnen doet, we gingen naar de bioscoop en samen uit eten. Maar op dat soort momenten bespraken we vaak ons werk en gaven we elkaar advies. Daardoor kwamen we erachter dat we op één lijn zitten. Maar, en dat is ook belangrijk, we vullen elkaar ook echt aan: Mirelle is goed in dingen zakelijk verwoorden. Maar als het nodig is om juist wat minder zakelijk te communiceren klopt ze bij mij aan, ik leg er altijd mijn emotie in.’ Zet alles op papier

Zie het maar weer zoals een huwelijk. Het is misschien niet het leukste onderdeel en het voelt heel zakelijk, maar het is van groot belang om te doen. Mirelle: ‘Wij vonden het allebei echt een noodzaak om alles goed vast te leggen, ondanks dat het ook wel gek voelde om te doen. We hebben afspraken gemaakt over de samenwerking, de financiën, het aantal uur dat je werkt, de uitbetaling en zelfs tot welk bedrag de ander een uitgave kan doen zonder dat je de elkaar daarbij hoeft te betrekken.’ Spreek doelen af en blijf die bijstellen

Klinkt ook weer zakelijk? Dat klopt, jullie willen immers zakenpartners worden. Bedenk goed wat haalbaar is (wees realistisch) en blijf daar kritisch naar kijken. Mariëlle: ‘We hebben van te voren op papier gezet welke omzet we wilden behalen in één jaar, en wat we zouden moeten doen als dat niet gebeurde. Elke drie maanden plannen we een moment met elkaar in en bespreken we of we nog hetzelfde voor ons zien: voelen we ons beiden nog lekker, en waar willen we over vijf jaar staan? Die afspraak staat met een markeerstift in onze agenda, we vinden die momenten heel belangrijk en laten daar alles voor vallen’.

Don’ts

Moeilijke dingen negeren

Als vriendinnen kun je gemakkelijk irritaties onder het tapijt schuiven, als je samen een bedrijf runt kan dit niet. Mariëlle: ‘Laat iets nooit langer dan een paar uur broeien. We hebben nu personeel in dienst, dus we kunnen niet alles a la minute eruit gooien. Maar als er iets is, dan bespreken we aan het einde van de middag of ’s avonds. Als je een dag wacht ben je eigenlijk al te laat.’ Vriendschap laten verwateren

Een bedrijf is er altijd, dus het is gemakkelijk om op alle momenten dat je elkaar ziet ook zakelijke dingen te bespreken. Maar dat is dus niet de bedoeling. Mirelle: ‘In eerste instantie zijn we vriendinnen, en daarna pas zakenpartners. Onze kinderen gaan ook veel met elkaar om dus gaan we geregeld met hen of met z’n tweeën wat leuks gaan doen. Op die momenten hebben we het dan niet over werk. Die tijd, los van het werk, is heilig voor ons. ‘ Elkaar zakelijk ‘bejegenen’

Misschien denk je dat het beter is om elkaar als collega tegemoet te gaan treden dan als vriendin, maar dat is een instinker. Mariëlle: ‘Het is gek om ineens in zakelijke taal met elkaar te gaan praten, dus doe dat ook niet. Je bent vriendinnen, dus blijf op die manier met elkaar communiceren, ook als het over financiën gaat bijvoorbeeld.’

Mariëlle Elsing en Mirelle Petit:

