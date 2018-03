Handig: zakentips van vier succesvolle vrouwelijke ondernemers

Het is iets wat we van een afstandje bewonderen, maar zelf vaker niet dan wel durven: het roer omgooien. Om vol vertrouwen de vastigheid achter je te laten en het avontuur in te stappen om een eigen bedrijf op te richten. Deze vier vrouwen deden het. Dit is hun verhaal, en nog belangrijker, dit zijn hun tips voor jou.

1. Maaike over haar webwinkel Boozyshop

‘Ik begon mijn carrière met honderd euro. Ik beloofde een vriendin om daar make-up producten van te kopen – en voegde een beetje marge toe voor mezelf. Die honderd euro is letterlijk waar Boozyshop uit is ontstaan. Binnen vijf jaar had ik 31 duizend geregistreerde klanten, en nu -tien jaar later- 32 werknemers.‘‘Ik heb een enorme passie voor wat ik doe. Mijn werk voelt eigenlijk helemaal niet als werk. Ik was altijd al eindeloos aan het surfen op internet. Het internet is mysterieus en zo divers. Het biedt miljoenen mogelijkheden voor bedrijven als het mijne.

Ik wil blijven groeien en steeds meer topmerken aan mijn webshop toevoegen. Maar eerst wil ik zeker weten dat we echt goed blijven doen waar we nu mee bezig zijn, en de klant te allen tijde tevreden houden.’

Tips van Maaike

‘Als je een droom hebt, raad ik je aan er gewoon voor te gaan. Ik geloof erin dat als je gepassioneerd bent en iets geweldig vindt om te doen, het je ook gaat lukken. Je moet bereid zijn om keihard te werken, en ook minder chique klussen te klaren. Dat is het belangrijkste ingrediënt om je bedrijf op te starten en verder te laten groeien.’

2. Laura over haar platform OUT LOUD Studio

‘Female empowerment heeft bij mij altijd geleefd, en dan vooral de manier waarop vrouwen elkaar kunnen helpen. Dat zie je terug in mijn ‘Together is Better’ T-shirts. OUT LOUD Studio naast een webshop ook een platform waar vrouwen elkaar kunnen vinden, voor advies of om samen te werken. Ik vind dat heel belangrijk.’

Tips van Laura

‘Houd in je achterhoofd dat niet altijd alles loopt, zoals je in gedachten had. Je zult af en toe afgewezen worden. Daar mag je je best even rot over voelen. Maar geef niet op! Probeer elke dag iets voor je bedrijf te doen. Zet ideeën op papier die je verder uit wilt werken, of investeer in het verbreden van je netwerk.’

3. Valerie en Rosanne over hun webshop OU Boutique

‘OU boutique is ontstaan omdat we vrouwen die weinig tijd hebben, wilden inspireren. Wij doen graag het ‘voorwerk’. Dat doen we door zorgvuldig kleding te kiezen en op een inspirerende manier te fotograferen. Toen wij begonnen, was online winkelen vooral een saaie en functionele bezigheid, in plaats van een persoonlijke, inspirerende ervaring.’

Tips van Valerie en Rosanne:

‘Het is normaal dat je koers en ideeën voortdurend veranderen. Je leert door te doen. Het gaat immers om de reis, niet om de bestemming. Die reis leert je zo waanzinnig veel, en het is zo’n spannende ervaring. Ons advies is: zorg ervoor dat je, wanneer je eenmaal je doel hebt bereikt, altijd weer een nieuwe stip op de horizon zet. Zo blijf je leren en innoveren. En daar gaat het eigenlijk om bij ondernemen.’

4. Anna over haar kledingmerk LOAVIES

‘LOAVIES heb ik samen met twee mannen opgezet. We hadden geen enkele ervaring in fashion of e-commerce. We deden gewoon wat wij logisch vonden. En blijkbaar werkte onze frisse blik. Het is echt supergaaf om je eigen items terug te vinden in winkels. Er komen nog steeds veel aanvragen binnen van retailers die interesse hebben in onze items. Daarnaast blijft het onwerkelijk dat er soms duizenden bestellingen per dag worden geplaatst. En om getagd te worden op social media als iemand iets van je draagt, went ook niet. Gelukkig maar.’

Tips van Anna:

“Blijf bij jezelf en hou focus op de dingen die er echt toe doen. Ook al komen er tal van kansen voorbij, blijf bij je gevoel. Wees onderscheidend in de branche waarin je je bevindt. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van service of aanbod zijn, om niet op prijs te hoeven concurreren. Daarnaast onderschatten mensen hoeveel tijd het kost om een echt goede webshop neer te zetten. Dit kun je er niet even bij doen. Het is méér dan een fulltime-baan, zeker in het begin. De e-commerce wereld is echte een mannenwereld, maar dit hoeft geen belemmering te zijn. Als je passie hebt voor wat je doet, straal je dat ook uit, en dan maakt het niet uit of er een man of vrouw tegenover je zit.’

Elkaar inspireren

Binnenkort organiseert PayPal het eerste Nederlandse Women in eCommerce event, om ervoor te zorgen dat vrouwelijke ondernemers elkaar kunnen ontmoeten om kennis te delen en elkaar te stimuleren en inspireren in hun groei en ambities. Je kunt hier per mail informatie aanvragen.

Bron Paypal | Beeld Shutterstock