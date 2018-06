Handig te weten: op deze dag ben je het productiefst

Werk je op maandagochtend in een oogwenk al je mails weg, of klets je liever her en der wat over het weekend en doe je zoveel mogelijk aan werkontwijkend gedrag tot ver na de lunch? Als je voor de laatste optie gaat, behoor je tot de grootste groep werknemers.

Randstad vroeg ruim achttienhonderd mensen naar hun productiefste werktijden. Op de meeste dagen vlammen we net na de lunch. Alleen op maandag zijn mensen in de namiddag productiever dan de maandagochtend en vroege middag. Op woensdagmorgen scoren vrouwen het hoogste in productiviteit, met een 8 (op een schaal van één tot tien). Op vrijdagmorgen verzetten we nog behoorlijk wat werk en halen we een 7,5 maar zodra de vrijdagmiddagborrel in zicht komt zakt dat af naar een 6,6, de laagste score wat betreft productiviteit.

Dus heb je behoorlijk wat werk te verzetten? Houd de woensdagochtend dan zoveel mogelijk vrij van afspraken en conference calls en zorg dat je de berg weg kunt werken.

Bron: Nieuwsblad | Beeld: iStock