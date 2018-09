‘Hannah Baker’ uit ’13 Reasons Why’ binnenkort te zien in nieuw Netflix-avontuur

Het eerste seizoen van de populaire Netflix-serie ’13 Reasons Why’ draaide om tiener Hannah, die om verschillende redenen een eind aan haar leven maakte. In het tweede seizoen kwam ze nog af en toe voorbij, maar het is al enige tijd bekend dat er voor actrice Katherine Langford geen plek meer is in seizoen 3 van de serie. Gelukkig zien we haar zeer binnenkort terug in een héle andere rol.

Nieuwe hoofdrol

Langford krijgt namelijk de hoofdrol in de nieuwe Netflix-serie Cursed. Daarmee heeft ze haar tweede grote hoofdrol in een productie van de streamingsdienst te pakken. “Zo blij dat ik dit eindelijk kan delen! Het is echt een droom die uitkomt om gevraagd te worden als hoofdpersoon. Ik kan niet wachten!”, schrijft de 22-jarige actrice op Instagram.

Legende

Cursed gaat over de oude legende van Koning Arthur. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Nimue, gespeeld door Langford. Nimue is een jonge vrouw met een mysterieuze gave, waardoor zij de ‘Vrouwe van het meer’ wordt; een personage dat voorkomt in diverse verhalen over Koning Arthur. Ze komt onder meer voorbij wanneer het beroemde zwaard Excalibur aan Koning Arthur wordt gegeven en wanneer de stervende koning naar Avalon wordt gebracht na de Slag bij Camlann. Ook zou ze de magiër Merlijn hebben verleid en zijn geliefde zijn geweest.

Geduld is een schone zaak

Wanneer de serie Cursed met de hoofdrolspeelster uit 13 Reasons Why verschijnt, is nog niet bekend. Momenteel is de Australische Langford in de bioscopen te zien in de romantische komedie Love, Simon. Bekijk de trailer van de film in onderstaande video:

