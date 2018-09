Happy pleeday: er is nu wc-papier in vrolijke kleuren

Hoe leuk is het als je met de aankoop van een product -dat je toch al nodig had- een goed doel steunt? En als dat product er dan ook nog eens heel leuk uit ziet? Ja, dan maakt ons hart een sprongetje. Daarom brengen wij het vrolijke wc-papier van The Good Roll graag onder je aandacht.

Dat wc-papier wit is, hebben wij nooit helemaal begrepen. Oké, wit staat vaak voor hygiëne, maar ja, hoe zullen we het eens zeggen, we weten allemaal dat het op de wc in bruin contrast kan staan met andere dingen. Waarom kiezen voor klinisch wit als je ook kunt kiezen voor roze met confetti snippers of geel met palmbomen? Precies, dan is de keuze snel gemaakt. We hebben het over het duurzame toiletpapier van The Good Roll.

Met aankoop van dit duurzame, vrolijke toiletpapier draag je bij aan meer toiletten voor huishoudens in onder andere Afrika. The Good Roll doneert namelijk maar liefst 50% (de helft! de helft!) aan Simavi, een organisatie die zorgdraagt voor het bouwen van toiletten. Je betaalt €21,95 voor 24 rollen, dat is omgerekend zo’n 91 cent per rol!

Happy pleeday

Voor het bedrag hoef je het in ieder geval niet te laten. Wil je overigens de leuke mannen achter The Good Roll 24 uur op de wc zien zitten? Dat kan, want om meer aandacht te vragen voor het schrijnende tekort aan sanitaire voorzieningen -2,3 miljard mensen op deze aardbol zitten zonder toilet (omg, hoe dan?)- zitten Sander de Klerk en Melle Schellekens vanaf vanochtend 09:00 uur tot woensdag 09:00 uur op een toilet in het Sir Adam hotel in Amsterdam. Via deze livestream op Facebook kun je meekijken.

Overigens is het wc-papier gemaakt van 100 procent Nederlandse gerecyclede bronnen. Zie het als een beetje als de Tony Chocolonely van de wc. Je doet iets heel lekkers, namelijk je billetjes afvegen, met een product dat wordt geleverd in een prachtige verpakking en steunt ook nog eens het goede doel. Benieuwd naar het vrolijke wc-papier? Klik dan hier.

