Hatseflats: Disney-erfgename geeft opnieuw kritiek op miljoenenbedrijf Disney

Abigail Disney, de 59-jarige kleindochter van Roy Disney – de broer van oprichter Walt Disney – maakte begin deze maand al grote indruk door de manier waar ze over geld denkt. Als een van de bekendste erfgename ter wereld is ze allesbehalve blij met haar rijkdom. Ook nu de topman van Disney een miljoenenbonus krijgt, laat ze fel van zich horen.

Bob Iger, al sinds 2005 de topman van Disney, verdient zo’n 3 miljoen per jaar. Daarnaast mag hij – in het kader van variabele bonussen – zo’n 58,2 miljoen dollar op zijn rekening bijschrijven, als beloning voor zijn goede prestaties van 2018. Leuk, zo’n bonus. Maar Abigail Disney ziet er het nut totaal niet van in en noemt het ‘insane!’. Dat laat de Disney-erfgename weten in een reeks tweets.

Pay gap

Abigail snapt namelijk niet hoe het kan dat één topman miljoenen kan bijschrijven, terwijl het gros van de medewerkers van Walt Disney, met name de medewerkers van de Disneyland-parken, tegen een betaling van 15 dollar per uur moeten werken. Volgens haar is dit minimumloon nog steeds te weinig om te voorzien in de basisbehoeften: huur, kinderopvang, medicijnen en transport. ‘Waarom moeten wij, als bedrijf dat winstgevender is dan ooit, zo dicht tegen het minimumloon aan betalen?,’ vraagt ze zich hardop af.

De erfgename neemt zelfs de moeite om uit te rekenen hoeveel een loonsverhoging voor de minst verdienende werknemers de topman zou kunnen schaden: niet, hij zou nog steeds een bonus van miljoenen kunnen ontvangen.

Briljant

Toch benadrukt de erfgename ook hoe blij ze met Bob Iger als CEO is en dat ze absoluut vindt dat hij een bonus verdient. Ze noemt hem ‘briljant’ en onderstreept dat hij op een ‘briljante manier’ leiding heeft gegeven aan het bedrijf. Ze snapt alleen de hoogte van de bonus niet.

Liever geen miljardair

Aan het begin van deze maand maakte Abigail grote indruk door haar uitspraken over geld. Zo zei ze onder meer: ‘Ik had miljardair kunnen zijn als ik miljardair had willen zijn, maar dat ben ik niet, want ik wil geen miljardair zijn. Dat is een krankzinnige hoeveelheid geld.’

Bron: NRC, The Cut, beeld: Getty Images