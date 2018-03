Heads up: dit moet je weten als je ondernemer bent en binnenkort gaat trouwen

Heb jij je eigen bedrijf, of wil je een eigen bedrijf starten en ga je binnenkort trouwen? Dan is het slim om te zorgen dat ‘je zaakjes’ op orde zijn. Begin dit jaar is de huwelijkswet namelijk aangepast. Waar je op moet letten bij het vastleggen bij een notaris? En hoe dat zit met spaargeld of schulden? Wij zochten het voor je uit.

Trouwen in gemeenschap van goederen? Dat werkt dus sinds begint dit jaar niet meer zoals het eerder ging. Alleen het vermogen dat jullie beiden opbouwen tijdens het huwelijk wordt gemeenschappelijk eigendom. Toch moet je nog steeds huwelijkse voorwaarden afsluiten als je ervoor wil zorgen dat bij een eventuele echtscheiding jouw onderneming erbuiten blijft. Misschien niet leuk om nu over na te denken, maar – mócht je ooit gaan scheiden – erachter komen dat het niet goed geregeld blijkt te zijn is dubbel niet leuk.

Advocaat Pauline Burger werkt bij Van Hilten Advocaten & Mediators. Ze is gespecialiseerd in familierecht en is daarnaast scheidingsmediator. Pauline kent dus alle in & outs en geeft deze vijf tips handige tips:

Als je nu nog in loondienst bent maar je bent van plan om tijdens jouw huwelijk een eigen onderneming te starten, laat dan nog vóór je huwelijk huwelijkse voorwaarden opmaken. Doe je dat niet en start je tijdens het huwelijk toch jouw eigen onderneming, dan moet de waarde van jouw onderneming bij een echtscheiding met jouw ex worden gedeeld (en dat wil je tegen die tijd misschien wel niet). Heb jij al een eigen onderneming vóór het huwelijk, dan deelt jouw ex bij een echtscheiding niet mee in de waarde van jouw bedrijf, maar bepaalt de wet wel dat jij verplicht bent om ‘een redelijke vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid’ tijdens het huwelijk aan ‘de gemeenschap’ (voor de helft aan hem dus) toe te kennen. Leg daarom vooraf vast wat een redelijke vergoeding zou zijn. Dit kan alleen door huwelijkse voorwaarden op te laten maken. Onderling gemaakte afspraken zijn, helaas, niet voldoende. Misschien heb je, voor je huwelijk, door je goedlopende bedrijf een lekker bedrag kunnen sparen. Als je dat eigen geld investeert in bijvoorbeeld een koopwoning op jullie beider naam, leg dat dan schriftelijk vast bij de notaris. Als je bij een echtscheiding niet meer kunt aantonen dat het destijds jouw geld was, moet de overwaarde op het huis 50-50 worden verdeeld en kun je fluiten naar je investering. Heb je een privé schuld, bijvoorbeeld een lening bij de bank, dan kan de bank alleen verhaal halen op jouw aanwezige privévermogen. Er kan ook verhaald worden op jullie gemeenschappelijke bezittingen (bijvoorbeeld jullie koophuis) maar dan alleen tot de helft van de verkoopopbrengst. De andere helft blijft van je man. Als je niet kunt bewijzen dat een schuld een privé schuld is, dan valt die schuld in de beperkte gemeenschap van goederen en kan de bank dus verhaal halen op de volledige verkoopopbrengst. Het is dus slim om goed vast te leggen of er sprake is van een privé schuld of een gemeenschappelijke schuld. Blijf, ook jouw huwelijk, je eigen financiële boontjes doppen. Zorg er dus voor dat je altijd eigen inkomen hebt, via jouw eigen bedrijf of een baan bij een werkgever. Het ontvangen van alimentatie bij een echtscheiding is, anders dan voor de kinderen die geboren worden, geen automatisme voor de wet. Zeker niet voor de duur van twaalf jaar. Daarbij komt dat vrouwen, statistisch gezien, financieel slechter af zijn dan mannen bij echtscheiding als zij afhankelijk zijn van alimentatie. Maar dat gaat jou natuurlijk niet gebeuren!

