Heb je een baaldag waarop alles tegenzit? Bekijk dan even deze video van TLC uit 1996

Soms heb je van die regelrechte kutdagen waarop alles tegenzit. Je manager blaft je af, je opdrachtgever betaalt niet, je plan gaat niet zoals gehoopt. Kortom: je harde werken loont niet. Je voelt je misbruikt en je wilt bij de pakken neer gaan zitten. Maar tut tut tut, kom maar omhoog met die bips van je, want als TLC kan doorzetten, dan jij ook. Kijk zelf maar.

TLC

In het pre-Spice Girls tijdperk vormden Tionne T-Boz Watkins, Lisa Left Eye Lopes en Rozonda Chilli Thomas de succesvolste meidenband wereldwijd, TLC genaamd. Dat succes lag niet alleen aan hun achtergrond – ze waren de eerste zwarte meidengroep die soul en r&b nieuw leven inbliezen –, maar ook aan hun eigengereidheid en zelfbewustzijn. Waar de Spice Girls met hun gepolijste ‘girlpower’ kwamen, waren het de meiden van TLC die indruk maakten met hun rauwe, opruiende houding en teksten over seks en relaties. Ze dienden als inspiratiebron voor veel vrouwen, iets wat duidelijk terugkomt in het filmpje hieronder.

Want wanneer ze na de uitreiking van de Emmy’s – waarbij ze ieder hun handen vol hebben met awards – de vraag krijgen of ze tevreden zijn met de loop van hun carrière, geven de meiden bruut eerlijk antwoord. Gezien de glimmende prijzen in hun handen, zou je een volmondige ‘ja’ verwachten. Maar nuh uh, niet als het aan TLC ligt. Nadat de drie zangeressen zo’n tien miljoen albums hadden verkocht, bleken ze genaaid te worden door hun platenproducers. Uiteindelijk liet TLC zich failliet verklaren om onder het beperkende contract uit te komen.

Dus of ze ten overstaande van de wereldpers een typisch showbizz antwoord geven, of er geen doekjes om winden en de waarheid spreken? TLC staat haar mannetje. Of TLC ooit de handdoek in de ring heeft gegooid? TLC gaat door, no matter what. Kijk maar hoe cool ze dat duidelijk maken.