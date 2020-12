Hee, introvert: dit zijn jouw behoeftes op de werkvloer

Het thuiswerken kan voor sommige introverten dé uitkomst zijn geweest. Geen lawaaierige kantoortuin meer, maar rust en stilte. Toch kunnen ook bij jou de muren inmiddels op je afkomen. Dit zijn de behoeftes van een introvert op de werkvloer.

Waar een extravert meteen zijn of haar woordje klaar heeft tijdens een vergadering, wil jij alles liever even rustig laten bezinken. Je kunt goed luisteren en wil daarom op je gemak even al deze informatie kunnen verwerken om tot een goede oplossing te komen. Vraag die tijd dan ook. Er is helemaal niks mis met pas later met een antwoord komen, zeker als je weet dat het het resultaat alleen maar ten goede komt.

Introvert werkvloer

Je hebt heus niet alleen maar behoefte om op je eigen eilandje te werken, ook jij wil af en toe sparren met collega’s. Toch vind je het soms lastig om over ditjes en datjes te praten. Zoek daarom iemand waarvan je denkt dat hij of zij ongeveer hetzelfde is als jij: zo kun je daar misschien wel een verdere band aan overhouden.

Laat me

Mensen willen je maar wat graag lekker uit je comfort zone duwen. Maar wat als jij nu gewoon lekker zit waar je bent? Nou, dan is dat ook helemaal prima toch. Introverten presteren namelijk niet het best door continu die uitdaging aan te gaan, maar door juist te werken in een rustige en veilige omgeving. Altijd maar verandering is dus niet aan jou besteedt, want je zult je na al die nieuwe prikkels eerder leeg voelen dan geïnspireerd.

Gesprekken

We zeiden het al eerder: je floreert in een rustige werkomgeving. Toch kun je contact met anderen niet altijd vermijden. Een belletje hier, meeting daar, het hoort er nu eenmaal (vaak) bij. Probeer daarom om goed te kijken op welk tijdstip deze contactmomenten voor jóu het beste uitkomen. In de ochtend zodat je er sneller vanaf bent? Kijk dan of dat misschien ook mogelijk is. Juist in de middag, zodat je de uren voor de lunch productief kunt knallen? Ook goed, zolang je goed in de gaten houdt (als dat mogelijk is) wat voor jou prettig is.

Be quiet

Merk je dat je nu toch echt wel energie overhoudt door het thuiswerken? Ga dan goed na wat je misschien (zodra het weer mag) mee kunt nemen naar kantoor. Is dit investeren in bijvoorbeeld een noise cancelling koptelefoon, zodat je je ook echt af kunt sluiten, dan gun jezelf deze aankoop ook. Of vraag of je misschien toch net wat meer dagen vanuit huis aan de slag kan dan eerst het geval was. Je hebt immers al laten zien dat het prima werkt op deze manier!

Bron: NSMBL | Beeld: Unsplash