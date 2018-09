Heftig: dit account duikt in de schimmige financiële wereld van Instagram

Terwijl wij volgen, ontvolgen, liken en commenten op Instagram, staan we er niet bij stil dat met de komst van Instagram ook een geheel nieuwe subeconomie is ontstaan. Namelijk de economie waar je likes, volgers en comments kunt kopen. En dus ook kunt verkopen. Documentairemaker Nicolaas Veul duikt in de financiële wereld achter Instagram. Hij doet dit met een gekocht account, waarop je zijn bevindingen kunt volgen.

Terwijl wij urenlang gluren naar vrolijke foto’s van taartetende meisjes in tulpenvelden wordt er ergens op de wereld een aantal mensen goed rijk van Instagram. Voor de verandering hebben we het dan niet over de Mark Zuckerbergs en Chiara Ferragni’s van de wereld, maar juist over de schimmige wereld die schuilgaat achter de ontelbare likes, volgers en comments die je kunt kopen. Nicolaas Veul, die we kennen van Super Stream Me, duikt namens de VPRO in de financiële wereld van Instagram.

@FollowMe.doc

Hoe duik je in zo’n wereld die eigenlijk maar ver van je beeldscherm staat? Nou, geheel volgens de Wilde Westen-wetten van de Instagram-industrie: Nicolaas koopt, via Marktplaats nota bene, een account met 10.000 volgers voor 30 euro. Dat is het startpunt van zijn documentaire-project. En heel logisch: je kunt zijn bevindingen volgen via het account @followme.doc (dat hij dus heeft gekocht).

Sinds afgelopen donderdag kun je de bevindingen van Nicolaas volgen op zijn account. Altijd al willen weten hoe al die influencers aan zoveel ‘engagement’ komen? Op zijn account gaat Nicolaas alle tips en trucs uitproberen om aan populariteit. De gehele documentaire gaat op woensdag 21 november in première op IGTV (jawel, het videokanaal van Instagram). Een dag later is de televisieversie te zien op NPO 3 (op donderdag 22 november, om 20:55 uur)

Bekijk hieronder wie Nicolaas moet spreken om via Marktplaats zijn account te kopen.

Tegengeluid

Instagram en influencers krijgen een steeds harder tegengeluid te horen. Vorige week ging het account van @Insta_Repeat viral, waarmee wordt aangetoond dat haast niemand meer origineel is op Instagram.

Een aantal weken geleden dook VIVA ook al de bijzondere wereld van influencers in. Hoe denken ze zelf over hun werk? En worden ze nooit moe van de jacht naar de perfecte foto? Hebben influencers het goed voor elkaar of leven ze in een bubbel die erom vraagt te worden lek geprikt? Je kunt het artikel hier lezen.

Wél origineel op Instagram: Deze vrouw is niet verloofd en dat laat ze iedere dag zien op Instagram

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.