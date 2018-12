Heftig: in de documentaire ‘De jacht op mijn verkrachter’ spoort Sylvia zélf haar verkrachter op

Meisjes en vrouwen die na een gezellige avond stappen de verkeerde tegenkomen en verkracht worden. Hoe vaak hoor of lees je er niet over…? Het overkwam ook Sylvia Veld, die een heel andere draai gaf aan de afloop van dit afgrijselijke verhaal. Zij spoorde haar verkrachter op en maakte er een documentaire over.

Schaamte

Een van de wrange dingen van verkrachting is de schaamte die slachtoffers vaak voelen. En dat terwijl het juist iedereen kan overkomen. Dat bewijst het verhaal van Sylvia maar weer opnieuw. De toen 28-jarige Sylvia wilde na een avondje stappen haar fiets pakken toen haar fietssleutels kwijt bleken. Een onbekende man bood haar een rit naar huis aan. Sylvia sprong bij de man achterop de fiets, maar merkte al snel dat hij verkeerde intenties had. De sfeer sloeg om en hij nam een andere route.

‘Dit was het. Ik ga dood’

Toen Sylvia van de fiets sprong en een taxi probeerde te bellen, bleek het al te laat. Ze werd geslagen en werd pas wakker toen de man bovenop haar lag. ‘Ik dacht: dit was het. Ik ga dood. Maar ik wil niet doodgaan, niet zo.’

Sylvia vluchtte, kwam thuis en deed aangifte. Die aangifte viel tegen: de politie ondernam niet direct actie. Dat zette Sylvia toe tot maatregelen op eigen initiatief. Haar telefoon lag nog bij de dader, waardoor ze zijn locatie makkelijk kon opzoeken. Ze maakt samen met de politie een plan om hem in de val te lokken, waardoor de politie hem alsnog kon oppakken.

De jacht op mijn verkrachter

In haar documentaire De jacht op mijn verkrachter neemt Sylvia je mee in de nasleep van deze gruwelijke ervaring. Sylvia is een doodnormale, Nederlandse jonge vrouw. Ze is eerlijk en kwetsbaar en vertelt een verhaal – waarvan we er helaas zo veel horen – op een manier zoals het niet eerder is vertoond. Wil je de aangrijpende documentaire terugkijken? Dat kan hier.

