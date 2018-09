Wat een heftige trailer: Netflix verfilmt terroristische aanslagen in Noorwegen

Het was wachten op de verfilming en nu, zeven jaar na dato, zijn de eerste beelden eindelijk te zien. We hebben het over de terroristische aanslagen in Noorwegen, die in 2011 plaatsvonden. In oktober verschijnt 22 July op Netflix, die het verhaal door de ogen van een van de slachtoffers vertelt.

22 juli 2011 is een zwarte dag voor Noorwegen. Die dag werden er twee aanslagen gepleegd. De eerste was een bomaanslag in de regeringswijk in Oslo, waarbij acht mensen om het leven kwamen. De tweede aanslag vond plaats op het eiland Utøya, waar op dat moment een politiek jeugdkamp plaatsvond. Daar schoot Anders Breivik, die tegenwoordig Fjotholf Hanssen heet, 69 personen dood.

De film laat het verhaal zien door de ogen van een van de overlevende tieners. Niet alleen leeft hij verder in angst en woede, maar laat de film ook zien hoe Noorwegen als land op zoek gaat naar herstel en verzoening. De film staat vanaf 10 oktober op Netflix.

Anders Breivik

De dader, Anders Breivik, vermoordde in totaal 77 mensen. Kort na de aanslagen werd op internet een manifest gevonden, waarin Anders Breivik zijn extreemrechtse, anti-islamitische, anti-feministische en nationalistische ideeën had opgeschreven. Hij is veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf, de maximale straf in Noorwegen.

Bron: Netflix