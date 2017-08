Help: zomervakantie voor veel Nederlanders duurder dan gepland

Hoewel her en der nog wat mensen ertussenuit gaan, zit de zomervakantie voor een groot deel van de Nederlanders er alweer op. Ben jij alweer thuis en aan het werk? Dan is er vast een moment geweest (of komt het nog omdat je het niet onder ogen durft te komen) waarop je de balans hebt opgemaakt. Want hoeveel ben je eigenlijk kwijt aan die vakantie?

In veel gevallen is dit meer dan je van tevoren had gepland, zo blijkt uit onderzoek van Skyscanner. De vliegticketvergelijkingssite ondervroeg zo’n 850 Nederlanders en kwam tot de pijnlijke ontdekking dat voor 37 procent van de ondervraagden de zomervakantie duurder uitgevallen was dan begroot.

Waarschijnlijk herken je het wel: als je op vakantie bent, let je net wat minder goed op je geld. Je doet waar je zin in hebt, want hé, je bent immers niet iedere dag aan het genieten op een zonnige bestemming. Een wijntje hier, ijsje daar en iedere dag uiteten: het kost de nodige centen. En dat is dan ook precies waar vakantiegangers meer geld aan uitgeven dan gepland; zes op de tien ondervraagden geeft aan dat eten en drinken de grootste onbegrote kostenpost is. Winkelen komt ook in het rijtje voor. Hieraan besteedt 12 procent meer dan gehoopt.

Ook al is een zomervakantie achteraf duurder dan gepland, zouden we ons er over het algemeen niet heel druk om maken. Zo’n 13 procent van de ondervraagden maakt het niets uit; voor hen staat genieten op nummer één, aldus Skyscanner. Herkenbaar?

Bron RTL Nieuws | Beeld iStock