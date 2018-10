Wie herkent zichzelf hierin: Olcay Gulsen wilde niet langer een slaaf zijn van haar eigen gecreëerde gevangenis

Sinds Olcay Gulsen dit jaar mee deed aan Wie is de mol? is het roer bij de 37-jarige onderneemster volledig omgeslagen. Ze stapte uit SuperTrash en ging de televisiewereld in. Nu zegt ze dat haar WIDM-deelname ervoor heeft gezorgd dat ze durfde te stoppen bij haar eigen modelabel SuperTrash. Iets dat ze – naar eigen zeggen – veel eerder had moeten doen.

Bevrijding

‘Ik hapte meteen toe toen ik werd gevraagd, al vond ik het doodeng mijn telefoon te moeten inleveren,’ vertelt Olcay vandaag aan het AD. De spontane flapuit stopte afgelopen februari als CEO bij Supertrash, maar het bedrijf verkeerde al langer in zwaar weer. Toch noemt de presentatrice de problemen bij het bedrijf niet als reden van haar vertrek.

‘Het voelde als bevrijding om drie weken lang niet met mijn bedrijf bezig te zijn. Het was een van de mooiste ervaringen van mijn leven. Eenmaal terug in Nederland stapte ik weer op die trein, zette ik mijn sterke gezicht weer op en beantwoordde ik weer drie- tot vijfhonderd mails per dag.’

Toch viel het doek van SuperTrash niet lang daarna. In februari schoten nieuwe aandeelhouders het bedrijf te hulp met een kapitaalinjectie van enkele miljoenen euro’s. Tevergeefs, want afgelopen maart werd het faillissement aangevraagd.

Slaaf

Achteraf gezien had Gulsen al eerder moeten stoppen, vindt ze. ‘Ik werd al een tijd erg ongelukkig van de verplichte zakelijke en financiële nummers. Ik dacht: sterke mensen zetten door, die geven niet op. Nu denk ik dat sterke mensen een keus durven te maken. Ik had twee jaar eerder al moeten stoppen.’ Eerder zei de presentatrice in Het Parool: ‘Wie is de Mol? heeft me doen besluiten dat ik niet langer een slaaf wil zijn van mijn eigen gecreëerde gevangenis.’ Herkenbaar, much?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: AD, Nu.nl | Beeld: Hollandse Hoogte