Herman Hofman: ‘Als ik iemand echt leuk vind, ga ik me uitsloven’

Aan vroeg opstaan heeft hij een broertje dood, daarom snoozet hij minstens een uur. Toch maakt 3FM-dj Herman Hofman (30) het allerliefst een ochtendprogramma. Op zaterdag en zondag kunnen luisteraars tussen negen en twaalf bij hem uitbrakken.

Tekst: Milou van der Will | Foto’s: Anke van der Meer

Je zei ooit: ochtendradio maken is het mooiste wat er is. Waarom is dat zo?

‘Ik had het toen wel over de vroege ochtend, van zes tot negen uur. Dan worden mensen met jou wakker en bepaal jij voor een deel hun dag. Er is nog die belofte: het kan een rotdag worden, of een leuke, of een spannende… Die vroege ochtend heb ik in het weekend ook gehad, maar nu zit ik tussen negen en twaalf.’

Wat is jouw ultieme ochtendritueel?

‘Ik drink graag sinaasappelsap. Maar daarvoor begint mijn ritueel eigenlijk met snoozen, dat doe ik vaak en lang. Stiekem zet ik mijn wekker een uur eerder om te kunnen snoozen, want ik haat het om meteen uit bed te moeten. En ik ben gek op het gevoel dat ik nog even lui mag zijn.’

Je werkt in het weekend. Wanneer ben je vrij?

‘Dat probeer ik in te plannen op maandag en dinsdag, maar dat blijft gek, want de rest van de wereld is wel aan het werk en je krijgt toch telefoon en mail. Maar ach, dat hoort erbij.’

Hoe ziet de rest van je week eruit?

‘Mensen denken vaak dat ik maar twee dagen werk, maar ik heb gewoon een fulltime werkweek, van woensdag tot en met zondag. Als ik niet aan het voorbereiden ben, heb ik wel vergaderingen of brainstorms. Of ik maak filmpjes voor online. Of we zijn bezig met het ontwikkelen van items voor in de show.’

Je maakte ooit voor de grap een fout romantisch filmpje voor een medewerker van Linda de Mol die jou wel zag zitten. Inclusief badjas en aubergine. Ben je in het echt ook zo’n charmeur?

‘Vanuit mijn rol als radio-dj durf ik dat. En ik weet ook heus wel wat werkt en niet, maar in het echt durf ik dat never nooit. Ik heb niet zo’n grote mond, dat blaaskakerige past niet bij me.’

Maar een charmeur kent vele gezichten. Je hoeft toch niet meteen een blaaskaak te zijn?

‘Ik denk dat ik het niet durf omdat er, als ik iemand echt leuk vind, iets vanaf hangt. Gaat het lukken? Vindt ze mij ook leuk? Daar word ik superonzeker van.’

Hoe pak je dat dan aan?

‘Er zijn twee opties: of ik ga mezelf overschreeuwen, me een beetje uitsloven, wat op zich redelijk gênant is. Of ik laat het zitten.’

Laat je weleens iemand gaan, omdat je niet durft?

‘Zeker, dan begin ik er niet eens aan. Vooral als het een zelfverzekerde vrouw is. Dan denk ik: hoezo zou ik een toegevoegde waarde zijn?’

Ben je echt zo onzeker?

‘Op dat soort momenten wel. Natuurlijk zit er een verschil tussen flirten en iemand echt heel erg leuk vinden. En als ik weet dat de belangstelling wederzijds is, kan ik er wat makkelijker mee spelen. Maar goed, vind ik iemand écht leuk, dan smelten al mijn zekerheden weg als sneeuw voor de zon.’

Is er nu een liefde in je leven?

‘Eh nee. Ik scharrel een beetje. Dat is het.’

Ben je daar blij mee?

‘Nou ja, het is prima. Scharrelen is wel leuk. Maar het liefst ga ik voor happily ever after. De ware vinden, trouwen, en kinderen. Ja, dat wil ik wel graag.’

Wie?

Naam: Herman Hofman (30)

Kennen we als: 3FM-dj in het weekend van 9 tot 12

Wil: meer volgers op insta @hermandeperman

Nice to know: maakt graag grappige filmpjes, is verslaafd aan snoep, heeft maar één paar schoenen en drumt in een band.

