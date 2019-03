Bijzonder: crowdfunding gestart voor vervolgdocumentaire over autistische Kees

Gisteravond schoven documentairemaakster Monique Nolte en de autistische Kees Momma bij De Wereld Draait Door aan. Daar spraken ze over de populaire documentaire Het beste voor Kees, waarin Kees in 2014 de hoofdrol speelde. Sindsdien is er veel veranderd en is het tijd voor een nieuwe documentaire: Kees vliegt uit.

Het beste voor Kees

We gaan terug naar 2 juni 2014. Op die dag werd de documentaire over de autistische Kees uitgezonden op de Nederlandse televisie. Documentairemaakster Monique had niet kunnen voorzien wat dat teweeg zou brengen: 734.000 mensen hadden de film gezien en dat aantal verdubbelde binnen een week tot 1,4 miljoen.

Kees ging viral, bleef twee dagen lang trending topic en de Facebook-pagina ontplofte. Binnen een mum van tijd ontstond er een nauw betrokken community die inmiddels is uitgegroeid tot zo’n 60.000 mensen die de ontwikkelingen in het leven van Kees en zijn ouders ook na de film nog altijd volgen. Onlangs werd de film uitgeroepen tot de beste Nederlandse documentaire van de afgelopen vijf jaar.

Kees vliegt uit

Maar hoe is het nu met Kees? Na de uitzending van de documentaire is er voor Kees en zijn ouders veel veranderd. Zo merkte Kees dat er in zijn directe omgeving anders naar hem werd gekeken. Werd hij voorheen vooral gezien als die ‘aparte autistische’ man; nu werd hij aangesproken op zijn intelligentie en talenten. Kees houdt van tekenen en kreeg na de documentaire zijn eerste tekenopdracht en is nu beroepstekenaar. En nog mooier: Kees heeft een eigen huis gekregen.

Kees wil liefde

Toch mist Kees, zo laat hij duidelijk bij Matthijs aan tafel weten, nog één ding: hij wil graag een vriendin. Kees is helemaal happy in zijn nieuwe huis, maar is af en toe eenzaam en mist een metgezel. Dus zie jij Kees wel zitten of ken jij iemand die perfect bij hem zou passen? Stuur dan een leuk mailtje redactie@viva.nl en dan zorgen wij dat het bij Monique terecht komt.

Dit loslatingsproces, waarbij Kees zijn eigen leven opbouwt, wil Monique – die inmiddels een bijzondere vriendschap heeft opgebouwd met Kees – laten zien in de vorm van een documentaire. Om een vervolg te financieren is Monique een crowndfunding gestart. Help jij Kees met uitvliegen?