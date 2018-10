Het is echt zo: Nederland heeft het minst aantal burn-outs van Europa

Je zou het misschien niet denken, omdat het begrip burn-out de afgelopen jaren in Nederland hot topic is en iedereen wel één of meerdere mensen in zijn omgeving heeft die overspannen of burn-out is (geweest). Toch heeft Nederland vergeleken met de rest van Europa het mínst last van burn-outs.

De Utrechtse hoogleraar Wilmar Schaufeli deed onderzoek in 35 landen en vroeg 44.000 respondenten een cijfer van 1 (nooit) tot 5 (altijd) te geven op de stelling: ‘Ik voel me uitgeput aan het einde van de werkdag’. Omdat een burn-out geen medische diagnose is, is het lastig te onderzoeken. Mentale uitputting wordt wel erkend door de wetenschap en dat is dus waar het onderzoek zich met name op richt.

Stabiel land

Schaufeli: ‘In Nederland hebben we soms het idee dat we collectief last hebben van een burn-out. Maar dat Nederland met afstand met laagst scoort, is toch wel bijzonder.’ Want waar Europa gemiddeld een 3,10 scoort, is in Nederland 2,68 het gemiddelde. Schaufeli toonde eerder aan dat Nederlanders het meest bevlogen zijn als het om hun werk gaat en denkt dat het lage gemiddelde in Nederland komt doordat we relatief weinig werken, in een rijk en stabiel land wonen en gelukkig zijn.

Zwoegen

In landen met een minder hard draaiende economie, ligt het aantal burn-outs over het algemeen een stuk hoger. Dat komt doordat mensen in die landen veel meer uren moeten maken dan werknemers in landen met een economie zoals in Nederland. Slovenië, Frankrijk en Luxemburg scoren het hoogst binnen de Europese unie. Maar landen als Albanië, Servië, Montenegro, Turkije en Macedonië (landen die nog geen lid zijn van de EU) scoren nog veel hoger. Naast Nederland hebben ook Noorwegen, Finland, Zweden en Denemarken een laag gemiddelde.

