Het is er door: Kamer steunt bindend vrouwenquotum

De Tweede Kamer steunt een bindend vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven. Dat betekent dat verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven meteen aan de slag kan met het quotum, zoals ze eerder aankondigde.

Lees ook:

Waarom een wettelijk vrouwenquotum volgens deze topvrouw juist averechts werkt

Omdat de Kamer van het kabinet ook een plan van aanpak vraagt voor vrouwen met minder kansen, stemt ook de SP in met het quotum. De partij had de sleutel in handen sinds het CDA zich twee weken geleden bij D66, GroenLinks, PvdA en DENK aansloot.

Vrouwenquotum

Van Engelshoven zocht de afgelopen maanden naar politiek draagvlak, omdat de regeringscoalitie verdeeld is over de kwestie. VVD en ChristenUnie zien niets in een quotum. Een Kamermeerderheid kwam in zicht toen coalitiepartner CDA overstag ging, nadat de Sociaal-Economische Raad zich achter een quotum had geschaard. Dat ook de werkgevers voorstander zijn, gaf voor de christendemocraten de doorslag.

Geen voorstander

Toch is niet iedereen een voorstander van het nieuwe quotum. Ingrid de Graaf-de Swart, die per per 1 januari 2020 toetreedt tot de directie van ASR, ziet namelijk ook de nadelen. ‘Ik heb in Duitsland gewerkt als voorzitter van de raad van commissarissen bij Delta Lloyd. Daar hebben ze een vrouwenquotum en geloof me, het is geen fijne entree als iedereen denkt dat je er zit omdat je een vrouw bent,’ vertelde ze eerder in een interview met het AD.



Bron: ANP | Beeld: iStock