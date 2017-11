Het is vandaag Equal Pay Day en dít is waarom dat nog steeds nodig is

Vakbond FNV vraagt vandaag – op Equal Pay Day – aandacht voor de grote loonkloof tussen mannen en vrouwen. Dat is nodig, want het verschil tussen de salarissen van mannen en vrouwen is maar liefst 16,1 procent.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong is van mening dat bedrijven en de politiek meer kunnen doen om de loonkloof minder groot te maken en organiseert daarom een debat met Nederlandse politici en bedrijven over de salarisverschillen. ‘Gelijk loon voor gelijk werk, ook tussen mannen en vrouwen, hoort gewoon bij het Nederland van nu,’ zo zegt ze op de website van de vakbond. Er zijn volgens haar genoeg oplossingen te bedenken om het gat te dichten. ‘Zoals meer openheid over salarissen, langer vaderschapsverlof en goede kinderopvang.’ Wat dat betreft zou Nederland een voorbeeld kunnen nemen aan IJsland, vindt Jong. ‘Daar moeten bedrijven elke drie jaar aantonen dat ze vrouwen en mannen gelijk belonen en is er een wettelijk quotum voor vrouwen in de top van grote bedrijven.’

Onderzoek

Uit het onderzoek dat FNV onlangs hield onder 1.000 deelnemers, blijkt dat 96 procent van de ondervraagden de verschillen niet redelijk vindt. Het loonverschil wordt volgens het onderzoek voor een deel verklaard doordat vrouwen in minder goed betaalde sectoren werken en vaker een flexcontract hebben. Daarnaast maken vrouwen minder promotie, wat er alles mee te maken heeft dat ze na het krijgen van kinderen vaak parttime gaan werken. Ook opleidingsverschil is een reden van de minder hoge salarissen van vrouwen.

Equal Pay Day

Door het percentage van 16,1 procent zou je kunnen zeggen dat vrouwen na 3 november voor niks werken. Daarom is juist deze dag uitgeroepen tot Equal Pay Day.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron FNV | Beeld iStock