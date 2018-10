Hey big spender: vrouw wordt opgepakt nadat ze 18 miljoen uitgeeft in luxe warenhuis

Zo nu en dan komt Paris Hilton nog wel eens voorbij in mijn feed en altijd vraag ik me af – al is het maar voor een aantal luttele seconden – hoe dat nou is, zo’n jetset leven vol luxe. En vervolgens begint het fantaseren. Want hoe leuk zou het zijn om één keer in m’n leven te gaan shoppen met een oneindig saldo op mijn rekening? Toch gingen laatst in het Londense warenhuis Harrods alarmbellen af toen een vrouw maar big money bleef spenden.

In tien jaar tijd heeft een Azerbeidzjaanse vrouw achttien miljoen euro uitgegeven in luxeparadijs Harrods. ACHTTIEN MILJOEN. Dat is, je raadt het al, verdacht veel. Zo verdacht veel, dat de vrouw nu is opgepakt omdat de Britse autoriteiten niet denken dat ze haar geld eerlijk heeft verkregen.

Unexplained Wealth Order

Haar arrestatie heeft alles met een nieuwe Britse wet te maken, de Unexplained Wealth Order. Deze wet moet ervoor zorgen dat de Britse overheid meer grip krijgt op witwasserij. Veel criminelen gebruiken een shopping spree bij Harrods en andere luxe warenhuizen om hun geld wit te wassen. De vrouw die is opgepakt moet nu al haar uitgaven gaan verantwoorden. Volgens de BBC riskeert ze haar huis van ruim vijftien miljoen euro, dat ze deelt met haar man.

35 creditcards

Om nog even terug te komen op mijn Paris Hilton-fantasie. Deze Azerbeidzjaanse vrouw leefde op soortgelijke voet. Zo kocht ze op één dag voor ruim 150.000 euro aan juwelen. Ook shopte ze parfum, wijn en andere luxe producten voor mannen. In totaal gebruikte ze daarvoor 35 creditcards. Dat is iets dat ik Paris Hilton of mezelf zelfs in mijn dromen niet zie doen…

Bron: Lindanieuws | Beeld: iStock