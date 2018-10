Hé, wist je dat de Nederlandse vrouwelijke sporters op dit moment de wereld veroveren?

Wanneer Serena Williams een finale van een Grand Slam bereikt, lees je daar tegenwoordig alles over. En dat is eigenlijk best opmerkelijk, want Serena Williams speelt al 20 jaar Grand Slams. Nog nooit eerder kon je er zoveel over lezen als nu. Voorheen was die publiciteit alleen voor mannen weggelegd, maar inmiddels zien we – gelukkig maar – dat tijden veranderen. En wat Serena kan, kunnen meer vrouwen. Kijk maar naar onze Nederlandse vrouwelijke topsporters, zij maken momenteel internationale furore.

Nederlandse volleybaldames

Afgelopen nacht hebben de Nederlandse volleybaldames met 3-2 verloren van Brazilië tijdens het WK volleybal in Japan. En nu is verliezen an sich geen prestatie, maar toch ligt er een bijzonder succes op de horizon. Als Servië, dat nog geen set verloor, van Japan wint, zijn de Nederlandse volleybaldames door naar de volgende ronde. Ze behoren dan tot The Final Six. Dat zou een historische gebeurtenis zijn; nog niet eerder kwam Oranje op een WK verder dan de zevende plek (in 1998).

Nederlandse hockeyers

De Nederlandse hockeyers doen het eigenlijk al tijden goed. En misschien hebben zij in het verleden zelfs wel de meeste schermtijd gekregen op de Nederlandse kijkbuis. Toch lees je er maar weinig over, en dat terwijl ze dit najaar nog een belangrijk toernooi gaan spelen. Afgelopen augustus pakten de Nederlandse dames voor de elfde keer in de geschiedenis de wereldtitel. Ze zijn daardoor ook favoriet op het aankomende Champions Trophy toernooi, dat vanaf 17 november van start gaat in China. Daar moeten ze tegen landen als Argentinië, Australië, Groot-Brittannië en China strijden. De finale vindt plaats op 25 november. Zet jij ‘m alvast in de agenda?

Nederlandse voetballers

Ook de Oranje Leeuwinnen winnen steeds meer aan terrein. Zij schreven vorig jaar geschiedenis door de eerste Nederlandse EK-finale voor vrouwen ooit te winnen. Ook gisteren wonnen ze een belangrijke wedstrijd. Met 2-1 versloegen de Leeuwinnen Denemarken, waardoor ze door zijn naar de finale van de play-offs om een WK-ticket. Ook leuk: de wedstrijd van de Leeuwinnen tegen de Deense dames werd door 1.188.000 mensen bekeken. Hiermee scoorde de wedstrijd beter van GTST, Pauw en DWDD.

Op 5 en 13 november strijden de Leeuwinnen tegen Zwitserland voor een plekje op het WK.

De Gouden Bal

Dan nog een datum die je ook heus in je agenda mag blokken: 3 december. Dan wordt er opnieuw geschiedenis geschreven voor vrouwen in de sport. Voor het eerst in de geschiedenis wordt dan de Gouden Bal voor beste voetbalster van de wereld uitgereikt. En, je raadt het misschien al, onze eigen Lieke Martens is genomineerd voor deze mooie titel. De Gouden Bal voor mannen wordt al sinds 1956 uitgereikt door het voetbaltijdschrift France Football, maar voor vrouwen zal 2018 de primeur hebben. Naast Lieke zijn er nog vijftien andere kandidaten geselecteerd.

Vorig jaar werd Lieke door FIFA, de concurrerende verkiezing van France Football, uitgeroepen tot beste vrouwelijke speler van het jaar.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws, Telegraaf, Nu.nl | Beeld: Getty Images