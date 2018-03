Hierdoor heb je last van een slechte adem in de ochtend (en dit kun je eraan doen)

Hoe goed je jouw tanden ’s avonds ook poetst, in de ochtend ruikt jouw adem toch echt niet naar viooltjes. Dit is waarom je last hebt van die slechte geur en dit kun je eraan doen.

Deze wat onsmakelijke geur komt vooral door de verminderde speekselproductie tijdens jouw slaap. Normaal zorgt speeksel ervoor dat de bacteriën die de ‘stank’ veroorzaken opgeruimd worden. Maar omdat je ’s nachts hier maar weinig van aanmaakt, kunnen deze zich makkelijk vermenigvuldigen. Daardoor wordt je mond ook nog eens heel droog, wat alleen maar extra bijdraagt aan een slechte adem.

Erger

Ook snurken, ademen door de mond en bepaalde medicijnen zorgen voor nóg meer uitdroging en dus, juist, een nog ergere geur. Wordt de lucht steeds sterker? Dan moet je toch wel gaan oppassen. Het kan dan namelijk zo zijn dat je een tandontsteking hebt of een infectie zoals een abces of maagzuur.

Oplossing

Iedereen heeft last van ochtendadem, dus eigenlijk zou het niet zo’n groot probleem moeten zijn. Maar mocht je partner je toch écht weigeren een kus te geven totdat je wat beter ruikt, dan is dit een mogelijke oplossing. Poets je tanden voor het slapengaan twee tot drie minuten en flos daarna voorzichtig. Zo weet je zeker dat de meeste overgebleven voedselrestjes echt verdwenen zijn. Deze stukjes zijn namelijk een bron voor bacteriën. Ook helpt het om een tongschraper te gebruiken, want meer dan de helft van de bacteriën die zorgen voor een slechte adem groeien op de tong. Dus schrapen, flossen en poetsen maar: dan ruik je morgenvroeg wél naar roosjes.

Bron HLN | Beeld iStock