Hoe actrice Reese Witherspoon ervoor zorgde dat de gender pay gap bij tv-netwerk HBO verdween

De gender pay gap: we kunnen er eeuwig over blijven discussiëren, maar feit blijft dat het ronduit belachelijk is. Gelukkig zien we steeds vaker dat het salarisverschil tussen mannen en vrouwen verdwijnt, zo ook bij het populaire Amerikaanse televisienetwerk HBO. En daar is niemand minder dan Reese Witherspoon verantwoordelijk voor.

Zelf mag ze naar verluidt dan wel één miljoen dollar per aflevering voor het tweede seizoen van Big Little Lies binnenharken, dat betekent niet dat de actrice vindt dat de rest van de cast het maar moet uitzoeken. Samen met collega Nicole Kidman, met wie ze naast de sterren van de show ook co-producer is, zorgde ze voor een fikse loonsverhoging voor hun collega’s. Zo zou actrice Zoe Kravitz – ja inderdaad, de dochter van – in tegenstelling tot haar totale salaris van 380.000 dollar van vorig seizoen, voor het tweede seizoen het bedrag van maar liefst 3 miljoen krijgen.

Kritische noot

Maar dat blijkt niet het enige wat vooral Reese voor elkaar wist te krijgen. Zo wist ze HBO’s executive Casey Bloys zo ver te krijgen dat er met een kritische noot naar de salarissen van alle acteurs en actrices (die in een van de shows van de zender spelen) gekeken. ‘Nicole, maar vooral Reese, maakten duidelijk hoe ze het voor zich zagen. Hun enthousiasme gaf ons onder andere het extra zetje om alles eens onder de loep te nemen.’

Time’s Up

Zo gezegd, zo gedaan. En dus keken de grote bazen eens goed naar de verschillende salarissen van hun ‘werknemers’. ‘We zijn net klaar met alles grondig te onderzoeken en hebben ervoor gezorgd dat er geen ongepaste verschillen meer zijn tussen de salarissen. Dit is het directe resultaat van de Time’s Up beweging. Het doet ons herinneren aan het feit dat we het juiste moeten doen, en daar moeten we continu aan blijven denken’, aldus Bloys. En daarmee heeft de actrice belangrijk werk weten te verrichten. Hulde aan Reese, dus. Nu de rest nog.

Bron: Marie Claire UK | Beeld: Getty