Hoe bereik je je doelen volgend jaar wél? Leer van ‘de law of attraction’

What can we say, 2020 was een rotjaar. Het aankomende jaar hopen we op nieuwe kansen, daarom zijn die goede voornemens al sinds november duidelijk. Allemaal goed bedoeld natuurlijk, maar meestal niet vol te houden – dat thuis sporten zijn we begin februari stiekem al zat. Waag eens een poging aan de law of attraction. Deze ‘wet’ zorgt ervoor dat je al je doelen zult bereiken. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is je denkwijze aan te passen.

De law of attraction – in het Nederlands de wet van aantrekkingskracht – zorgt ervoor dat je dingen aantrekt die je denkt of voelt. Niet alleen trek je dit aan, je straalt het ook uit. Als je niet tevreden bent met jezelf, straal je een andere energie uit dan als je dat wel bent. Esther Hicks schreef het boek De Wet Van Aantrekking schreef en legt het zo uit: ‘Als je de manier verandert waarop je naar de dingen kijkt, dan veranderen de dingen waar je naar kijkt.’ Je eigen geluk heb je dus grotendeels zelf in de hand. Disclaimer: de law of attraction creëert slechts kansen, daar zul je dus wel iets mee moeten doen.

Duidelijke doelen

Om je doelen te bereiken volgens de law of attraction moet je eerst duidelijk hebben wat je wil bereiken, niet wat je NIET wil bereiken. Maak je plannen zo specifiek en nauwkeurig mogelijk. Wil je bijvoorbeeld meer geld verdienen, schrijf dat dan op in concrete getallen. Een grote valkuil is je dromen niet geloofwaardig te maken. Wanneer je je eigen doel niet gelooft, is de kans klein dat je hem behaald. Formuleer je droom dus op een manier die voor jou te behalen is. De kans om morgen 1 miljoen te verdienen, is heel klein. Een lager getal is daarentegen geloofwaardiger. Dus: in 2021 verdien ik 10% meer dan 2020.

Dromen

De volgende stap is om je doelen voor je te zien. Hoe zou het zijn om 10% meer te verdienen? Wat zou je doen? Hoe zou je je voelen? Belangrijk is om je te focussen op het resultaat, niet op de weg ernaartoe. Leuke activiteit: maak voor het komende jaar een vision board. Verzamel al je oude tijdschriften en knip en plak jouw 2021 bij elkaar op een groot vel papier. Hang je creatie op een plek waar je hem vaak ziet, zo komen je plannen in je systeem.

Laat het los

Dit is misschien wel de moeilijkste stap: het loslaten van je dromen. Belangrijk is om je doelen niet te forceren, maar het te laten gebeuren. Anders werkt het manifesteren niet. Een goede manier om los te laten is voor het slapen tien minuten te mediteren: lekker je hoofd leegmaken.

Kansen

We hadden je al gewaarschuwd: de law of attraction betekent niet dat alles zomaar aan komt waaien. Gaandeweg zal je merken dat je meer kansen aangereikt krijgt op het gebied van jouw doelen. Grijp die kansen, en bereik je doelen. Happy manifesting!

Tekst: Isabel Ribbink | Beeld: iStock